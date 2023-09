Wesley Safadão retorna aos palcos com show para 60 mil pessoas em São Paulo

O cantor Wesley Safadão retornou aos palcos, na madrugada deste sábado (30), após afastamento dos shows para tratar da saúde mental. A apresentação aconteceu em Embu das Artes (SP).

Na volta da agenda do forrozeiro, ele contou com apoio dos filhos, esposa, mãe e irmão nos bastidores e no palco do Embu Country Fest.

"Eu queria dizer o tamanho da minha felicidade de voltar aos palcos. Agradecer muito a Deus, agradecer minha família, aos meus fãs”, declarou Wesley Safadão em show.

Animado, o cearense ainda teve a colaboração do amigo Tirullipa no evento. No palco do Embu Coutry Fest, eles interagiram com o público e mostraram a grande amizade.

Segundo empresários do cantor cearense informaram, em publicação nas redes sociais, a festa contou com mais de 60 mil pessoas.

A agenda de shows do forrozeiro segue neste sábado, em Reriutaba (CE). Em seguida, no domingo (1°), conta com apresentação em Barcarena (PA).