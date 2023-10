Juliano Cazarré encontra cobra na cozinha de casa e chama o Corpo de Bombeiros

Juliano Cazarré passou por um susto, na manhã dessa quarta-feira (18), quando encontrou uma cobra na cozinha de casa, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o ator mostrou o animal, que estava embaixo de uma fruteira.

Na legenda do storie, Cazarré questionou se alguém sabia a espécie do animal: "olha aqui, que beleza. Aqui em casa. Esperando os bombeiros. Alguém sabe a raça?".

Segundo o portal Extra, as cobras são os animais mais capturados no Rio de Janeiro. Entre as espécies mais encontradas, estão: jiboias, jararacas e jararacuçus.

Apesar do susto, ninguém se feriu, Cazarré mora com a mulher, Letícia, que está grávida, e com seus outros cinco filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.