Juliano Cazarré e esposa acolhem idosa perdida e pedem ajuda para encontrar família dela: 'tadinha'

O ator Juliano Cazarré e a esposa, a stylist Letícia Cazarré, acolheram na própria casa, na madrugada desta sexta-feira (29), uma idosa que estava perdida. A profissional de moda pediu aos seguidores nas redes sociais para ajudarem a identificar a família da mulher.

Segundo relatou nos Stories do Instagram, uma senhora chamada "Lígia" tocou a campainha da casa do casal, por volta das 3 horas. Ao atender, a família verificou que se tratava da idosa, que estava "perdida e desesperada", conforme relatou a companheira do artista.

O nível de surreal da vida me impressiona. Até as 3h da manhã estávamos passando muito mal, sem dormir. Às 3h, toca a campainha! Era uma senhora perdida e desesperada", contou.

Em seguida, Letícia detalhou que comunicou a situação aos seguranças do local e, então, ofereceu o quarto de hóspedes da residência para a mulher passar a noite, enquanto eles ficaram na sala.

Na rede social, a stylist compartilhou imagem da idosa e pediu ajuda aos seguidores para identificar os familiares dela. "Se alguém souber reconhecer, por favor, avise! O nome dela é Lígia", escreveu.

Legenda: Profissional de moda revelou que não conseguiu dormir durante a mdrugada Foto: reprodução/@leticiacazarre via Instagram

No início desta manhã de sexta, ela realizou outra postagem detalhando que não conseguiu dormir, mas que o marido descansou em um dos sofás do endereço, então mostrou Juliano dormindo. Os dois atualmente esperam o sexto filho.

Na semana passada, a filha mais nova do casal, Maria Guilhermina, teve alta do hospital e retornou para casa. A criança, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, ficou mais de dez dias internada após apresentar febre e dificuldade para respirar em 10 de setembro deste ano.