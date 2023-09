Filha caçula de Juliano Cazarré tem alta de hospital

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, contou aos seguidores, nesta quinta-feira (21), que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina, teve alta do hospital. A stylist postou uma foto da criança no Instagram e escreveu na legenda: “A caminho de casa”.

Maria Guilhermina nasceu com uma cardiopatia congênita rara, intitulada de Anomalia de Ebstein, e já precisou ser internada algumas vezes. A última vez aconteceu no último dia 10 de setembro, após ela apresentar febre e dificuldade para respirar.

Letícia, que está grávida do sexto filho, fruto do relacionamento com o ator, compartilha desde o início a rotina da filha no Instagram com os seguidores.