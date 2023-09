Juliano Cazarré e esposa anunciam gravidez do sexto filho: 'agora somos oito'

Letícia e Juliano Cazarré anunciaram nesta quarta-feira (6) a chegada do novo filho. Em publicação conjunta no Instagram, o casal celebrou a chegada da sexta criança a família.

"Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina. Tem mais um pãozinho no forno e que será recebido com muita alegria, muito amor e de braços abertos. Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o "react"", dizia o texto da publicação.

O casal aparece sentado em um sofá, enquanto ela abre uma caixa com o teste positivo para a gravidez. Letícia e Juliano se abraçam e celebram a chegada do novo filho.

Juntos, eles são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1.

'Deus sabe mais do que a gente o que é melhor'

Ao gshow, a personal stylist contou que está com 12 semanas. "Eu tinha um pouco de receio de engravidar agora por causa da Guilhermina, que ainda inspira muitos cuidados da gente. Gostaríamos de esperar mais um pouco, mas existe Deus que sabe mais do que a gente do que é melhor", contou.

Letícia disse ainda que o desejo de um novo filho não era só dela, como de todos os outros filhos. "Eles já pediam mais um irmãozinho (a) e quando anunciei a gravidez, ficaram superfelizes", relatou.

A esposa do ator global relatou ainda que se sente mais cansada em relação as outras gravidezes. "Estou mais baqueada dessa vez. Acho que porque nas outras estava menos preocupada. Nessa, não estou me exercitando e também estou mais velha, com 39 anos. Mas Deus faz tudo perfeito", disse.

O que Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, tem

Maria Guilhermina, a quinta filha do ator Juliano Cazarré com Letícia Cazarré, nasceu em 21 de junho de 2022. A bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara conhecida como Anomalia de Ebstein e teve que passar por uma cirurgia nessa quarta-feira (22).