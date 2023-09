Débora Nascimento fala de fim de casamento com José Loreto e não confirma traição: ‘não vale dizer’

A atriz Débora Nascimento participou do podcast “Desculpa Alguma Coisa”, na quarta-feira (20), e comentou sobre o fim do casamento de quatro anos com José Loreto. Na época, surgiram boatos de que o ator teria traído Débora com Marina Ruy Barbosa.

Apesar de ter falado sobre o assunto, a atriz não confirmou se foi traída. “Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o quê, uma grande cortina de fumaça para as pessoas não verem o óbvio”, disse ela, em referência ao “Surubão de Noronha”.

“É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes, com discernimento, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não”, continuou.

Débora ainda lamentou que a separação aconteceu quando a filha do ex-casal, Bella, tinha apenas 10 meses. “A minha filha, que é para quem eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta. Teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu, simplesmente, querendo cuidar do meu”.