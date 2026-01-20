Patrícia Poeta detalha pela primeira vez problema de saúde do filho

A apresentadora Patrícia Poeta viveu um 2025 marcado por contrastes. Enquanto comemorou 25 anos de Globo e uma fase positiva à frente do "Encontro", a apresentadora enfrentou um dos momentos mais delicados da vida pessoal.

Em entrevista ao programa Olho no Olho, da Folha, Patrícia falou pela primeira vez, com mais detalhes, sobre o problema de saúde do filho, o DJ Felipe Poeta, que contraiu uma bactéria durante uma internação hospitalar e precisou passar por um longo período de tratamento.

“Foi um ano muito difícil para mim. Ele tinha rompido o menisco em agosto e pegou uma bactéria. E, aí, virou uma saga, uma provação. Foram muitas vezes na sala de cirurgia”, contou a apresentadora, ao relembrar o episódio.

O caso se tornou público após a própria Patrícia comentar o assunto durante o "Encontro". Segundo ela, o período foi marcado por apreensão, mas também por uma corrente de apoio. “Muita energia boa veio para mim por redes sociais. Isso eu acredito muito”.

Atualmente, Felipe, que é fruto do relacionamento da jornalista com o diretor Amauri Soares, está bem e recuperado.

Experiência no 'Encontro' e perspectivas

Já no campo profissional, Patrícia segue celebrando a boa fase do matinal, que, segundo ela, equilibra informação e entretenimento. “Estamos pensando sempre no que está acontecendo hoje”, explicou.

Para 2026, a apresentadora projeta novos desafios e mudanças de rotina. “Em 2026, vamos viajar para 12 cidades [com o 'Encontro']. Em termos pessoais, eu quero curtir um pouco mais a minha vida. Realmente, ao acordar às 4h30 se perde um pouco da vida pessoal. Quero ver se consigo sair mais”, concluiu.