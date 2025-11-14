Patrícia Poeta celebra alta do filho após quase dois meses internado

A apresentadora Patrícia Poeta comemorou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), a alta hospitalar do filho, Felipe, de 23 anos, após quase dois meses de internação. O jovem, que é DJ, enfrentou uma infecção que exigiu cuidados prolongados.

Em uma publicação emocionada, a apresentadora relembrou os dias difíceis ao lado do filho. "Foram 7 semanas, que pareceram muito mais. De aflição, preocupação, muita luta, resiliência e fé", escreveu Patrícia, destacando o alívio com a recuperação do rapaz.

A situação de Felipe foi mencionada por ela pela primeira vez no programa "Encontro", em 17 de outubro, quando afirmou que preferia manter discrição sobre o caso. A assessoria da comunicadora reforçou na ocasião: "Ele está se recuperando de uma infecção, mas já está tudo bem".

Agora, com o retorno do filho para casa, Patrícia Poeta agradeceu o carinho recebido e celebrou o desfecho positivo após semanas de incertezas.