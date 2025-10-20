Patrícia Poeta comemora 49 anos e se emociona com gesto do filho internado

Patrícia Poeta celebrou seus 49 anos de um jeito diferente, mas repleto de carinho. No domingo (19), a apresentadora recebeu uma surpresa do filho, Felipe Poeta, que está internado após descobrir uma alergia.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o DJ aparece cantando “Parabéns a Você” e entregando uma torta para a mãe, que se derreteu com o gesto.

O ex-marido da apresentadora, o diretor da Globo Amauri Soares, e pai de Felipe, também aparece nas imagens. Entre risadas, o filho da artista ainda brincou com a idade de Patrícia, dizendo que ela “já cinquentou”.

“Te amo, mãe”, escreveu o jovem nos Stories, acrescentando com bom humor: “Detalhe pra importância do 4.9 e não 5.0”.

Veja também Zoeira Saiba quem é o filho de Patrícia Poeta que está com problema de saúde Zoeira O que houve com o filho de Patrícia Poeta? Apresentadora chora durante o ‘Encontro’

Dificuldades na vida pessoal

Na sexta-feira (17), durante o programa “Encontro”, Patrícia falou sobre o momento delicado que vive por causa da saúde do filho.

“Eu tô emocionada, porque esse momento da minha vida, em termos pessoais, está sendo um dos mais difíceis. O que eu queria dizer é que vocês são o meu respiro e a minha leveza! É isso que eu sempre falo: precisamos de um pouco de leveza no dia a dia… então, muito obrigada!”, declarou a apresentadora, visivelmente comovida.

Patrícia já tinha falado no programa que Felipe descobriu recentemente alergia a castanhas e amendoins, após passar por um grande susto.