Brad Pitt recebe maior cachê da carreira por filme; saiba quanto

O ator Brad Pitt tem o maior cachê da carreira em um filme ainda inédito. A produção “The Adventures of Cliff Booth” (ou “As Aventuras de Cliff Booth”, em português) dará um pagamento milionário ao artista.

Pelo filme, que é uma sequência do longa “Era Uma Vez em... Hollywood”, de 2019, Pitt irá embolsar um cachê de US$ 40 milhões.

Em reais, o valor chega a cerca de R$ 206 milhões. Para comparação, isso equivale a quase 38 vezes o prêmio inicial do Big Brother Brasil 26, anunciado como sendo de R$ 5,44 milhões.

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A divulgação do salário milionário foi feita pelo colunista Matthew Belloni, do site Puck.

Em “The Adventures of Cliff Booth”, Brad Pitt retoma o papel do personagem-título, que apareceu inicialmente em “Era Uma Vez em... Hollywood”. Pelo longa, ele venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2020.

O filme anterior teve roteiro e direção de Quentin Tarantino, que na sequência assina somente o roteiro. Quem assume a direção é David Fincher, que já trabalhou com Pitt em “Seven - Os Sete Pecados Capitais” e “O Curioso Caso de Benjamin Button”.

“The Adventures of Cliff Booth” é uma produção Netflix e tem previsão para estrear em agosto. O personagem de Pitt é um dublê em Hollywood e o novo filme irá se passar oito anos após o primeiro longa.

Confira as primeiras imagens divulgadas: