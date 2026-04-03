Ceará tem quatro artistas indicados ao Prêmio Pipa 2026

O Ceará tem quatro artistas entre os indicados ao Prêmio Pipa 2026, comenda de divulgação da arte contemporânea no País criada em 2010.

Foram indicados o artista visual Charles Lessa, a fotógrafa perfomática e poeta Jane Batista, a multiartista e gestora cultural Bárbara Banida e a artista Gi Monteiro.

Eles estão entre os 55 indicados à 17ª edição do Prêmio Pipa, que, em 2025, premiou uma cearense.

Nascida em Fortaleza e radicada no Rio de Janeiro, a artista Darks Miranda foi laureada por obra que explora escultura, performance e audiovisual.

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Veteranos no Prêmio Pipa

Essa é a segunda vez que Charles Lessa e Jane Batista são indicados ao Prêmio Pipa.

Charles Lessa foi indicado pela primeira vez em 2022. Agora, ele é reconhecido por produção que constrói narrativas visuais que mesclam ficção, memória e referências da cultura popular.

O Verso conversou, em 2025, com o artista que contou sobre as influências vindas desde a infância até o desenvolvimento das pesquisas atuais no Cariri, onde vive.

Nascida no Piauí e radicada no Ceará, Jane Batista está sendo indicada pelo segundo ano consecutivo. A artista investiga identidade, ancestralidade e pertencimento por meio de imagens de forte carga simbólica.

Primeira indicação

As duas cearenses indicadas pela primeira vez ao Prêmio Pipa tem em comum também o reconhecimento de uma população historicamente marginalizada.

Artista, periférica, negra e travesti, Gi Monteiro abriu a primeira exposição individual, "Céu da boca da noite", em janeiro deste ano. Nela, ela toma o escuro como metodologia e descobre formas que ainda não tem nomes.

A multiartista conversou com o Verso em janeiro sobre como as próprias vivências e a memória de travestis e pessoas trans no Ceará estão entrelaçadas em suas obras.

Bárbara Banida articula o fazer artísticos e a coletividade por meio da Banida Plataforma, coletivo que busca captar recursos para projetos de artistas cearenses considerados “dissidentes”.

A artista falou sobre a escolha do termo dissidentes como forma de destacar a arte feita por pessoas LGBTQIAP+, indígenas e pessoas com deficiência, entre outros grupos minorizados.