Ex-atriz mirim de 'Caminho das Índias' surge com filho e surpreende

Conhecida por interpretar Anusha na novela "Caminho das Índias", Karina Ferrari reapareceu nas redes sociais ao lado do filho, Kael, de 7 anos, e surpreendeu seguidores que não sabiam que a ex-atriz mirim já é mãe.

A artista, que estreou na TV ainda criança, compartilhou um registro raro com o menino e se declarou na legenda. "Viver a vida com você é muito legal, meu Kaká", escreveu.

Após o sucesso na novela de 2009, Karina também integrou o elenco de produções como "Araguaia" e "Salve Jorge", exibida em 2012, seu último trabalho na televisão.

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Longe da TV há alguns anos, ela segue investindo na carreira artística. "Hoje, continuo dançando, procuro atuar, fiz mais cursos de atuação, tentando estar alinhada com as demandas do mercado", contou em entrevista à revista Marie Claire em 2025.

Em sua biografia do Instagram, Karina se descreve como "atriz, dançarina e cantora".