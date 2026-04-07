Samira é a décima terceira eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.
Samira foi eliminada no décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 51,24% da média de votos, após enfrentar Jordana e Marciele na berlinda da semana.
Jordana foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 47,67% dos votos do público. Por sua vez, Marciele registrou somente 1,09% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta terça-feira (7).
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COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO
O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.
Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Votação da casa
- Gabriela votou em Leandro;
- Leandro votou em Samira;
- Ana Paula votou em Marciele;
- Marciele votou em Samira;
- Samira votou em Marciele;
- Jordana votou em Samira;
- Milena votou em Marciele.