Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão no BBB 26

Os ânimos se exaltaram no BBB 26 logo após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (6). Na sala da casa mais vigiada do Brasil, Jordana, Leandro Boneco, e Ana Paula Renault protagonizaram uma discussão sobre posicionamentos na dinâmica.

O atrito teve início após Leandro Boneco confrontar Jordana, que a acusou de não respeitar seu tempo de fala na dinâmica em que cada um escolhia seu pôdio da final. Durante a discussão, Ana Paula Renault defendeu o produtor cultural, e disse que Jordana age como se fosse a diretora do programa.

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"Diretora é você, que nomeia as pessoas, Ana Paula. Você é tão dona de si, tão dona da verdade. Você quer falar que eu sou a diretora, mas é você que chegou aqui o tempo todo e, com muita prepotência, denominando as pessoas", reclamou a advogada.

"Isso é uma coisa que eu faço", explica a Veterana. "Eu tenho esse dom. Eu sou jornalista e gosto de nomear as coisas, e pegam", ironizou a veterana.