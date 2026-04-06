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BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (6)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:22)
Zoeira
Apesentador do BBB 26 Tadeu Schmidt.
Legenda: Participantes apontaram quem 'quem não ganha' o BBB 26.
Foto: Globo.

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (6). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. O jogo contou com participação de plateia.

Participantes montaram um novo pódio e apontaram quem 'quem não ganha' o BBB 26.

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PÓDIO DE CADA PARTICIPANTE

Jordana:

  • 2º: Marciele
  • 3º: Gabriela
  • Não Ganha: Samira

Marciele:

  • 2º: Jordana
  • 3º: Gabriela
  • Não ganha: Samira

Samira:

  • 2º: Milena
  • 3º: Ana Paula
  • Não ganha: Jordana

Juliano:

  • 2º: Ana Paula
  • 3º: Milena
  • Não ganha: Jordana

Ana Paula:

  • 2º: Milena
  • 3º: Juliano
  • Não ganha: Jordana

 

*Em atualização

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