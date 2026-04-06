BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (6)

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (6). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. O jogo contou com participação de plateia.

Participantes montaram um novo pódio e apontaram quem 'quem não ganha' o BBB 26.

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PÓDIO DE CADA PARTICIPANTE

Jordana:

2º: Marciele

3º: Gabriela

Não Ganha: Samira

#SINCERÃO 💥:



Jordana colocou Marciele em 2º e Gabriela em 3º seu pódio, e não quer que Samira ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/nIQ6TUdM3r — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

Marciele:

2º: Jordana

3º: Gabriela

Não ganha: Samira

#SINCERÃO 💥:



Marciele colocou Jordana em 2º lugar e Gabriela em 3º seu pódio, e não quer que Samira ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RWnssM2jXJ — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

Samira:

2º: Milena

3º: Ana Paula

Não ganha: Jordana

#SINCERÃO 💥:



Samira colocou Milena em 2º e Ana Paula em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/6ndfG1AHfw — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

Juliano:

2º: Ana Paula

3º: Milena

Não ganha: Jordana

#Sincerão💥:



Juliano colocou Ana Paula em 2º e Milena em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/wXYY6CE5TI — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

Ana Paula:

2º: Milena

3º: Juliano

Não ganha: Jordana

#Sincerão💥:



Ana Paula colocou Milena em 2º e Juliano em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zMLmwzo80s — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026

*Em atualização