BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (6)
Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (6). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. O jogo contou com participação de plateia.
Participantes montaram um novo pódio e apontaram quem 'quem não ganha' o BBB 26.
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PÓDIO DE CADA PARTICIPANTE
Jordana:
- 2º: Marciele
- 3º: Gabriela
- Não Ganha: Samira
#SINCERÃO 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026
Jordana colocou Marciele em 2º e Gabriela em 3º seu pódio, e não quer que Samira ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/nIQ6TUdM3r
Marciele:
- 2º: Jordana
- 3º: Gabriela
- Não ganha: Samira
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Marciele colocou Jordana em 2º lugar e Gabriela em 3º seu pódio, e não quer que Samira ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/RWnssM2jXJ
Samira:
- 2º: Milena
- 3º: Ana Paula
- Não ganha: Jordana
#SINCERÃO 💥:— Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026
Samira colocou Milena em 2º e Ana Paula em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/6ndfG1AHfw
Juliano:
- 2º: Ana Paula
- 3º: Milena
- Não ganha: Jordana
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Juliano colocou Ana Paula em 2º e Milena em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/wXYY6CE5TI
Ana Paula:
- 2º: Milena
- 3º: Juliano
- Não ganha: Jordana
#Sincerão💥:— Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2026
Ana Paula colocou Milena em 2º e Juliano em 3º no seu pódio, e não quer que Jordana ganhe!#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zMLmwzo80s
*Em atualização