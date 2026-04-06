Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira? Vote em quem deve sair no paredão

Jordana, Marciele e Samira estão no 14º Paredão do Big Brother Brasil 26. A participante escolhido pelo público deixará a casa na próxima terça-feira (7).

A votação foi no confessionário na noite deste domingo (5), logo após a 12ª eliminação e uma nova Prova do Líder. A formação da berlinda faz parte do "modo turbo" da temporada, que marca a reta final do reality show.

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Veja como foi a formação do paredão neste domingo (5)

O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.

Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Votação da casa