Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira? Vote em quem deve sair no paredão
Mais uma participante será eliminada na terça-feira (7).
Jordana, Marciele e Samira estão no 14º Paredão do Big Brother Brasil 26. A participante escolhido pelo público deixará a casa na próxima terça-feira (7).
A votação foi no confessionário na noite deste domingo (5), logo após a 12ª eliminação e uma nova Prova do Líder. A formação da berlinda faz parte do "modo turbo" da temporada, que marca a reta final do reality show.
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É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.
Veja como foi a formação do paredão neste domingo (5)
O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.
Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Votação da casa
- Gabriela votou em Leandro;
- Leandro votou em Samira;
- Ana Paula votou em Marciele;
- Marciele votou em Samira;
- Samira votou em Marciele;
- Jordana votou em Samira;
- Milena votou em Marciele.