Juliano Floss vence a 14ª prova do líder do BBB 26
Nova dinâmica foi realizada neste domingo (5) logo após a eliminação.
Juliano Floss venceu a Prova do Líder do BBB 26 na noite deste domingo (5), garantindo sua permanência no jogo por mais uma semana e o poder de indicar um adversário ao Paredão.
A nova dinâmica foi realizada logo após a décima segunda eliminação do BBB. Chaiany deixou o reality após enfrentar Marciele e Juliano Floss na berlinda da semana.
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Como foi a Prova do Líder
A Prova do Líder exigiu sorte e habilidade dos participantes, sendo dividida em duas fases. Na primeira, os concorrentes jogaram em ordem de sorteio, escolheram uma carta com benefício e fizeram três lançamentos de bola de futebol.
Os pontos dos lançamentos somaram-se aos benefícios das cartas, e os dois participantes com maior pontuação avançaram. Na primeira etapa, as pontuações ficaram da seguinte forma:
- Leandro Boneco - 0 pontos;
- Samira - 35 pontos;
- Milena - 54 pontos;
- Marciele - 40 pontos;
- Gabriela - 0 pontos;
- Ana Paula - 64 pontos;
- Jordana - 0 pontos;
- Juliano Floss - 105 pontos.
Sendo assim, Juliano e Ana Paula evoluíram para a segunda e última fase, que seguiu regras semelhantes. De diferenças, apenas os fatos de os lançamentos serem feitos com bolas de tênis e de forma alternada.
Nessa etapa, Ana Paula ganhou a carta que eleva em 25% a pontuação, caso acertasse 36 pontos. Já Juliano, ficou com a que multiplica a sua melhor jogada por 1,5. Os benefícios foram aplicados e, assim, o brother levou a melhor, com 60 pontos. A sister não pontuou na final.