CAPTEI: Abelardo Targino celebra 60 anos em noite marcada pelo amor, arte e música no La Maison

Os 60 anos de Abelardo Targino foram celebrados em uma noite que misturou elegância, emoção e muitos reencontros no Salão Cidade, do La Maison. Ao lado do marido, Fernando, o médico oftalmologista recebeu convidados do Ceará e amigos que vieram da França, Suécia e Dinamarca especialmente para a ocasião.
Cada detalhe da festa carregava um toque pessoal. Fernando Targino assinou a decoração ao lado de Juliana Capelo, imprimindo à noite um clima sofisticado, com um toque especial que só poderia vir do amor.
A curadoria de obras de arte, conduzida por Dodora Guimarães, ajudou a transformar o espaço em uma experiência ainda mais especial. A filha Laís acompanhou de perto a celebração.
No line-up, Iarly, The Dillas, DJ Itaquê e Fernanda Abreu garantiram uma pista animada até altas horas.
Uma festa à altura da vida de Abelardo Targino e, como ele, vibrante e marcante.
Confira os registros da noite pelas lentes de LC Moreira.