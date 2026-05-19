CAPTEI: Abelardo Targino celebra 60 anos em noite marcada pelo amor, arte e música no La Maison

Os 60 anos de Abelardo Targino foram celebrados em uma noite que misturou elegância, emoção e muitos reencontros no Salão Cidade, do La Maison. Ao lado do marido, Fernando, o médico oftalmologista recebeu convidados do Ceará e amigos que vieram da França, Suécia e Dinamarca especialmente para a ocasião.

Legenda: Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Cada detalhe da festa carregava um toque pessoal. Fernando Targino assinou a decoração ao lado de Juliana Capelo, imprimindo à noite um clima sofisticado, com um toque especial que só poderia vir do amor.

Legenda: Fernando, Abelardo e Laís Targino, Aline Goes e Thays Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Abelardo, Tatiana e Beto Targino Foto: LC Moreira

A curadoria de obras de arte, conduzida por Dodora Guimarães, ajudou a transformar o espaço em uma experiência ainda mais especial. A filha Laís acompanhou de perto a celebração.

Legenda: Dodora Guimarães e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

No line-up, Iarly, The Dillas, DJ Itaquê e Fernanda Abreu garantiram uma pista animada até altas horas.

Legenda: Fernanda Abreu, Laís, Abelardo e Fernando Targino com os Convidados Foto: LC M

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Uma festa à altura da vida de Abelardo Targino e, como ele, vibrante e marcante.

Legenda: Detalhes da decoração Foto: LC Moreira

Confira os registros da noite pelas lentes de LC Moreira.

Legenda: Fernandas Abreu deu show e puxou os parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano e Germana Viana, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Laura, Abelardo, Tatiana e Beto Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Jereissati, Renata Santos e Marcus Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: Randal e Gina Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Andrade, Dodora Guimarães, Abelardo Targino e Silviane Gonçalves Foto: LC Moreira

Legenda: Helmult e Lívia Bodendieck Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas e Jácomo Brainer Foto: LC Moreira

Legenda: João Dias, Abelardo Targino e Marcelo Lossano Foto: LC Moreira

Legenda: Johansson Olsson, Abelardo Targino e Davi Moura Foto: LC Moreira

Legenda: Klaus e Camila Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto e Vânia Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Lana Martins e Rodrigo Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Sobral e Ana Paula Resende Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos e Rejane Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e José Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Gazzola, Márcia Cavalcante e Hermínia Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Elizabeth e Maria Clara Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Natália Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini Foto: LC Moreira

Legenda: Racini e Branca Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Xerez e Casé Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Ariel Costa, Dodora Guimarães, Fabiana Lucca e Pablo Gutierrez Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Salgado, Marcos e Alessandra Brasileiro Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Oliveira e Lúcio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Ciro Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Anaelise e Clóvis Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Fernandes, Briane de Castro e Daniel Eleutério Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Joana Maciel e Abelardo Targino e Miguel Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Larissa e José Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Márcia Albuquerque, Abelardo Targino e Deyse Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Targino, Silvana Vianello e Abelardo Targino Foto: LC Moreira

Legenda: Andrade Mendonça e Francisco Campelo Foto: LC Moreira