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Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos

Jordana, Marciele e Samira disputam preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de Samria, Marciele e Jordana durante Sincerão do BBB 26.
Legenda: Uma das sisters deve ser eliminada na noite desta terça-feira (7).
Foto: Reprodução/Globo.

A sister Samira foi apontada como a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, segundo resultado final da enquete do Diário do Nordeste.

Até o início da noite desta terça-feira (7), a gaúcha teve 60,66% de votos dos leitores. Em seguida, apareceu Jordana com 35,52% da preferência do público para sair do BBB. Já Marciele está em terceiro lugar com 3,82% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu mais de 34 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de hoje.

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Veja como foi a formação do paredão

O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.

Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Votação da casa

  • Gabriela votou em Leandro;
  • Leandro votou em Samira;
  • Ana Paula votou em Marciele;
  • Marciele votou em Samira;
  • Samira votou em Marciele;
  • Jordana votou em Samira;
  • Milena votou em Marciele.
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