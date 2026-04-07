Enquete BBB 26: resultado aponta eliminação de sister com mais de 60% dos votos
Jordana, Marciele e Samira disputam preferência do público.
A sister Samira foi apontada como a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, segundo resultado final da enquete do Diário do Nordeste.
Até o início da noite desta terça-feira (7), a gaúcha teve 60,66% de votos dos leitores. Em seguida, apareceu Jordana com 35,52% da preferência do público para sair do BBB. Já Marciele está em terceiro lugar com 3,82% das intenções na simulação.
A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu mais de 34 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de hoje.
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Vale lembrar que a enquete não interfere no resultado final do reality show.
Veja como foi a formação do paredão
O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.
Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Votação da casa
- Gabriela votou em Leandro;
- Leandro votou em Samira;
- Ana Paula votou em Marciele;
- Marciele votou em Samira;
- Samira votou em Marciele;
- Jordana votou em Samira;
- Milena votou em Marciele.