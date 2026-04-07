Pré-venda para shows do BTS no Brasil iniciam nesta terça (7); veja preços

A pré-venda para os shows do grupo de k-pop BTS em São Paulo já começaram. As apresentações acontecem no Estádio do MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, como parte da turnê de retorno dos Bangtan Boys, chamada de "Arirang".

As vendas para os primeiros dois shows iniciaram às 10h na plataforma Ticketmaster para quem tem Army Membership, um clube de fãs na plataforma Weverse. Já a pré-venda para o dia 31 acontece somente amanhã, quarta-feira (8). A sala de espera, diz o site, abre às 9h30.

Foi exigido um pré-cadastro, encerrado em 2 de abril, no site do fã-clube global para a verificação da identidade; assim, o consumidor receberia um número de acesso para liberar pré-venda.

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Pontos de venda físicos também foram disponibilizados na capital paulista para os fãs com pré-cadastro. A política, no entanto, gerou efeito negativo em uma parte do público que esperava ansiosamente pela chegada da pré-venda.

No último doming (5), o Shopping Ibirapuera virou palco de protestos organizados pelas "Armys" - termo utilizado para denominar as fãs do BTS - que pediam o fim da exigência e acusando a empresa de dificultar a compra na bilheteria.

Conforme informações do g1, a movimentação ocorreu após uma denúncia feita por parte da comunidade ao Procon paulista contra o modelo de venda.

Como funciona a pré-venda para fãs

Aos que adquiriram o Army Membership com antecedência, podem acessar o site da Ticketmaster para garantir acesso exclusivo aos ingressos.

Para isso, é necessário ter uma conta ativa na plataforma com o mesmo e-mail utilizado no Weverse, o site onde é feito o cadastro pago para integrar o fã-clube global.

Quem não possui o membership ou perder a janela de pré-venda ainda poderá comprar ingressos na venda geral, que começa no dia 10 de abril às 10h para todas as datas, também pela Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o show do BTS?

A Arquibancada é o setor mais barato, com a inteira custando R$ 680 e a meia-entrada R$ 340.

A Cadeira Superior custa R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Inferior custa R$ 1080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada).

Já a Pista é o setor mais caro custando R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).