Pré-inscrições para o 'BBB 27' serão realizadas no 'BBB Experience'; saiba como participar

Os interessados em participar do Big Brother Brasil 27 já terão a primeira oportunidade: as pré-inscrições para o reality show ocorrerão por meio do BBB Experience, em São Paulo. A ativação será realizada de 8 a 21 de abril, no Park Shopping São Caetano, em São Caetano do Sul.

Os visitantes da ação poderão gravar um vídeo em um estúdio montado no espaço que simula uma réplica da casa mais vigiada do Brasil.

Veja também Zoeira BBB 26: Discurso de Tadeu na eliminação de Samira entrega informação inédita Zoeira Ana Paula Renault e Jordana discutem após Sincerão no BBB 26

Entre os pré-inscritos presencialmente no BBB Experience, uma pessoa deve garantir vaga entre os selecionados para banca final do "BBB 27".

Como participar do "BBB Experience"?

A entrada no "BBB Experience" é possível com ingresso, que pode ser adquirido na bilheteria da ativação ou antecipadamente pelo site (www.bbbexperience.com.br). As visitas estarão disponíveis a partir do dia 8 de abril, das 10 às 22h.

Um time de produção do Big Brother Brasil estará presente no local. Eles serão responsáveis por auxiliar o candidato na captura de vídeo, fotos e nas respostas de um questionário inicial.