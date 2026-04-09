Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:30)
Zoeira
Juliano Floss.
Legenda: Os participantes precisaram de agilidade, sorte e atenção durante a prova.
Foto: Globo.

Juliano Floss venceu a Prova do Líder do BBB 26 realizada na noite desta terça-feira (9), garantindo sua permanência no jogo por mais uma semana. Além disso, o brother ganha o poder de indicar um adversário ao Paredão.

Os participantes precisaram de agilidade, sorte e atenção durante a prova. Com o modo turbo, a formação do novo paredão já será realizada na sexta-feira (10).

Veja também

teaser image
Zoeira

Ex-BBB Chaiany Andrade fará participação especial na novela 'Coração Acelerado'

teaser image
Zoeira

Dinâmica da semana do BBB 26: Anjo autoimune garante imunidade e paredão triplo

ENTENDA A PROVA

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputaram, na noite desta quinta-feira (9), mais uma Prova do Líder. Os participantes precisavam de atenção e estratégia para a dinâmica.

Os jogadores foram separados em raias e todos jogaram ao mesmo tempo. Vence a disputa quem realizar corretamente no menor tempo.

 

Assuntos Relacionados
Foto de Juliano, Ana Paula e Milena.
Zoeira

Dividido pelo líder Juliano, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Havia apenas três pulseiras disponíveis para o VIP.

Redação
Há 1 hora
Juliano Floss.
Zoeira

Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Dinâmica foi realizada na noite desta quinta-feira (9).

Redação
Há 1 hora
Imagem das participantes Ana Paula, Jordana e Milena, do BBB 26.
Zoeira

Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26

Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026
Montagem de duas fotos mostra cena da gravação de Coração Acelerado com a ex-BBB Chaiany Andrade.
Zoeira

Ex-BBB Chaiany Andrade fará participação especial na novela 'Coração Acelerado'

A presença dela no folhetim foi antecipada pela atriz Gabz, que interpreta Duda.

Redação
09 de Abril de 2026
Milena apertando botão em totem colocado no gramado da casa do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: Milena aperta 'botão misterioso' e terá poder decisivo na formação do Paredão

Recreadora infantil apertou o botão misterioso no BBB 26 e ganhou um poder que pode mudar o paredão. Entenda o que aconteceu e quais são as consequências.

Redação
09 de Abril de 2026
Sala de casa do BBB 26.
Zoeira

Quem vai ganhar o BBB 26? Vote na Enquete do Top 7

Programa entra em sua reta final. Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.

Redação
09 de Abril de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

Dinâmica da semana do BBB 26: Anjo autoimune garante imunidade e paredão triplo

Confira como será a dinâmica do BBB 26 nesta semana: Botão Misterioso, prova do Anjo com imunidade, e formação do paredão triplo na sexta.

Redação
09 de Abril de 2026
Sala do BBB 26.
Zoeira

Botão misterioso vai aparecer na casa do BBB 26; veja que horas

Dinâmica acontece nesta quinta-feira (9).

Redação
09 de Abril de 2026
foto de Carolina Ferraz no Domingo Espetacular.
Zoeira

Carolina Ferraz é demitida da Record após seis anos no Domingo Espetacular

Apresentadora foi substituída pela jornalista Camila Busnello.

Redação
08 de Abril de 2026
foto de Leandro Boneco, do BBB 26.
Zoeira

Leandro Boneco volta para casa do BBB 26 após passar mal

Baiano relatou fortes dores no peito e precisou receber atendimento médico fora do reality show.

Redação
08 de Abril de 2026
Donminique, Leandro Boneco e a filha do casal.
Zoeira

Esposa de Leandro Boneco, do BBB 26, critica 'desinformação' após brother passar mal

O produtor cultural sentiu fortes dores no peito na manhã desta quarta-feira (8).

Redação
08 de Abril de 2026
Jovens em estilo casual posando em ambiente com espelho decorativo ao fundo, expressão pensativa e estilo fashion moderno.
Zoeira

Fortaleza terá show do grupo de K-pop 'Way Better' neste fim de semana; veja programação

Apresentação faz parte da porção brasileira da "Way Better World Tour: Global Warming".

Redação
08 de Abril de 2026
Área externa da casa do BBB com piscina central, espreguiçadeiras sobre gramado, sofás e camas com dossel ao fundo, além de painéis cenográficos que remetem a paisagens naturais e desérticas em um ambiente iluminado.
Zoeira

Pré-inscrições para o 'BBB 27' serão realizadas no 'BBB Experience'; saiba como participar

Ativação do reality show ocorrerá do dia 8 a 21 de abril.

Redação
08 de Abril de 2026
Suzane von Richthofen, uma mulher com longos cabelos castanhos, gesticula com as mãos abertas enquanto fala, exibindo uma expressão comunicativa. O ambiente ao fundo é suavemente iluminado em tons de azul, com quadros na parede e uma luminária.
Zoeira

Suzane von Richthofen teria recebido R$ 500 mil da Netflix para gravar documentário

Contrato entre as partes supostamente prevê cláusula de confidencialidade, mas informação foi revelada pelo colunista Gabriel Vaquer.

Redação
08 de Abril de 2026
Ludmilla e Felipe Amorim.
Zoeira

Felipe Amorim pede desculpas após polêmica em marketing com Ludmilla

Cantor afirmou nas redes ter se decepcionado com a funkeira, com quem gravou junto.

Redação
08 de Abril de 2026
Leandro Boneco, um homem negro de barba e cabelos curtos, observa algo lateralmente com uma expressão de desânimo ou reflexão, usando uma camiseta preta Ao fundo, outras pessoas estão presentes em um ambiente interno, enquanto um logotipo de transmissão ao vivo aparece no canto inferior direito.
Zoeira

BBB 26: Boneco não apertou o botão de desistência; entenda

Brother tentou chamar a atenção da produção do reality show nesta quarta (8).

Redação
08 de Abril de 2026
Homem de pele clara e barba aparada posa em um fundo escuro, vestindo uma camisa polo preta e uma corrente dourada fina. Ele encara a câmera com uma expressão séria, destacando o contraste entre a iluminação suave e as sombras que definem seus traços.
Zoeira

Morre influenciador Carlos Filhar aos 47 anos

Morte foi confirmada pela assessoria de imprensa na noite da terça (7), horas depois do paulista ter publicado um desabafo nas redes sociais.

Redação
08 de Abril de 2026
Samira durante discurso de eliminação.
Zoeira

BBB 26: Discurso de Tadeu na eliminação de Samira entrega informação inédita

Gaúcha foi eliminada com 51,24% dos votos.

Redação
08 de Abril de 2026
Samira durante bate papo BBB.
Zoeira

BBB 26: Samira se diz surpresa com comentários sobre Milena e Ana Paula

Gaúcha foi eliminada com 51,24% dos votos.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto de Samira do BBB 26.
Zoeira

Samira é a décima terceira eliminada do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
07 de Abril de 2026