Juliano Floss vence a 15ª prova do líder do BBB 26

Juliano Floss venceu a Prova do Líder do BBB 26 realizada na noite desta terça-feira (9), garantindo sua permanência no jogo por mais uma semana. Além disso, o brother ganha o poder de indicar um adversário ao Paredão.

Os participantes precisaram de agilidade, sorte e atenção durante a prova. Com o modo turbo, a formação do novo paredão já será realizada na sexta-feira (10).

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ENTENDA A PROVA

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputaram, na noite desta quinta-feira (9), mais uma Prova do Líder. Os participantes precisavam de atenção e estratégia para a dinâmica.

Os jogadores foram separados em raias e todos jogaram ao mesmo tempo. Vence a disputa quem realizar corretamente no menor tempo.