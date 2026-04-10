BBB 26: Equipe de Jordana aciona jurídico após acusações de racismo

A equipe de Jordana se pronunciou, na tarde desta quinta-feira (9), após a advogada ser acusada de racismo durante sua participação no BBB 26. Em comunicado nas redes sociais, os administradores da conta oficial da sister repudiaram as alegações e prometeram medidas jurídicas.

"Nos últimos dias, nós - da equipe da Jordana - temos acompanhado a escalada de ataques diretos à sua honra e reputação nas redes sociais, que extrapola o jogo do BBB. Acusações graves e infundadas, imputando à Jordana crimes e condutas ligadas a racismo, têm sido disseminadas por usuários de forma irresponsável, sem qualquer respaldo factual", iniciaram.

Para a equipe, tais acusações ultrapassam a liberdade de expressão, se tratando de ataques pessoais, com o intuito de destruir a reputação de Jordana.

Diante disso, ainda conforme o comunicado, medidas jurídicas já estão em andamento, como a quebra do sigilo de contas, a notificação dos responsáveis pelas publicações difamatórias, assim como buscar a responsabilização cível e/ou criminal dos envolvidos.

"Não há como tolerar as referidas condutas. A liberdade de expressão não ampara difamação, mentira ou violência moral. E, diante da gravidade da situação, confiaremos o assunto à Justiça, para que cada um responda por seus atos", diz o texto.

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O que aconteceu?

Jordana passou a ser acusada de racismo nas redes sociais após falas e atitudes direcionadas à Milena, sua colega de confinamento. Em uma das situações apontadas pelo público, a advogada provoca a recreadora infantil diante de um espelho, no momento em que se autoelogia. "Olha que linda, e olha a sua cara", disse.

Em conversa com aliados, a advogada chegou a dizer que teria medo de deixar seu filho com Milena, a quem classificou como uma pessoa desumana. "Qualquer pessoa aqui é melhor que a Milena, até aquele filtro de água ali é melhor que a Milena", disse ela, em desabafo com Alberto Cowboy.