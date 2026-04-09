Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26
Confira os favoritos do público e vote em quem deve ganhar o reality.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Na reta final do Big Brother Brasil 26, apenas sete participantes permanecem na casa. A sister Ana Paula é a favorita para levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste.
A apresentadora conquistou 43,4% dos votos, seguida de Jordana, que possui 39,4% dos votos. Essa enquete não interfere no resultado oficial do programa.
Até as 18h45 desta quinta-feira (9), a ordem de preferência era:
- Ana Paula Renault: 43,4%
- Jordana: 39,4%
- Milena: 4,9%
- Leandro Boneco: 4,3%
- Gabriela: 2,7%
- Marciele: 2,7%
- Juliano Floss: 2,5%
O reality terá sua final exibida no dia 21 de abril, uma terça-feira, feriado de Tiradentes.
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