Parcial da enquete aponta favorito para vencer o BBB 26

Na reta final do Big Brother Brasil 26, apenas sete participantes permanecem na casa. A sister Ana Paula é a favorita para levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste.

A apresentadora conquistou 43,4% dos votos, seguida de Jordana, que possui 39,4% dos votos. Essa enquete não interfere no resultado oficial do programa.

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa. Foto: Reprodução.

Até as 18h45 desta quinta-feira (9), a ordem de preferência era:

Ana Paula Renault: 43,4% Jordana: 39,4% Milena: 4,9% Leandro Boneco: 4,3% Gabriela: 2,7% Marciele: 2,7% Juliano Floss: 2,5%

O reality terá sua final exibida no dia 21 de abril, uma terça-feira, feriado de Tiradentes.

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