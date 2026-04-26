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Segurança fraca e ato solitário: o que se sabe sobre ataque a tiros em jantar com Trump

Atirador invadiu jantar de correspondentes jornalistas da Casa Branca.

Escrito por
Diário do Nordeste/AFP producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:02)
Mundo

O ataque a tiros em um jantar de jornalistas correspondentes da Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, na noite de sábado (25), poderia ter como alvo o presidente Donald Trump e outras autoridades do alto escalão estado-unidense. 

O  que se sabe até o momento é que o suspeito foi identificado como Cole Allen, de 31 anos, morador da Califórnia. Ele portava espingarda, pistola e diversas facas. Ele tentou invadir o salão principal do jantar, onde estavam as autoridades, mas foi detido. 

Há também apontamentos sobre problemas de segurança no evento.

Como aconteceu o ataque

Os tiros começaram quando os presentes começaram a comer. As pessoas se jogaram debaixo das mesas, aos gritos de "ao chão, ao chão", enquanto equipes do Serviço Secreto invadiram o jantar para conter o homem.

Foto do presidente Donald Trump em jantar de gala que foi alvo de ataque a tiros, na noite de sábado (25).
Legenda: Jantar com Donal Trump e outras autoridades foi alvo de ataque a tiros.
Foto: AFP.

O suspeito atingiu um agente à queima-roupa, mas sem ferimentos graves. Trump e outros membros do governo foram retirados às pressas. 

Allen foi detido no local e será acusado por uso de arma de fogo em crime violento e agressão a agente federal com arma perigosa. 

Suspeito agiu sozinho

Câmeras de segurança mostram Allen correndo em alta velocidade para acessar o salão principal, até ser derrubado por agentes.

Ele estava hospedado no hotel onde ocorreu o evento e pode ter chegado ao andar do baile de elevador, segundo a polícia.

Foto de agentes da polícia dos EUA após ataque a tiros em jantar com Donald Trump.
Legenda: Investigação de ataque em jantar de gala nos EUA aponta que atirador agiu sozinho.
Foto: MANDEL NGAN/AFP.

Até o momento, a principal hipótese é que ele teria agido sozinho. O FBI conduz buscas em endereços ligados a ele para obter mais informações.

Allen teria dito que queria atirar em integrantes do governo Trump, segundo a CBS News.

Episódio vai à Justiça

O suspeito, que trocou tiros com agentes do Serviço Secreto, mas não ficou ferido, comparecerá na segunda-feira perante um juiz do tribunal distrital dos Estados Unidos.

Segundo a promotora federal Jeanine Pirro, o suspeito será acusado de usar uma arma de fogo durante um crime violento e de agredir um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Críticas ao esquema de segurança

Allen conseguiu burlar o controle do evento. Segundo reportado pela TV Globo, o esquema de segurança era fraco, sem revista aos convidados. 

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Em coletiva de imprensa após o atentado, Donald Trump afirmou que o local não é uma instalação particularmente segura. O mandatário disse que foi um momento traumático, principalmente para a primeira-dama, Melania Trump. 

O presidente também afirmou que não acredita que o evento esteja relacionado com a guerra contra o Irã.

"Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso teve algo a ver, realmente não acho, com base no que sabemos", disse.

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