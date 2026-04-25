Colombiana descobre estar grávida de gêmeos de pais diferentes; entenda

Uma colombiana chamou atenção das redes sociais por engravidar de dois filhos gêmeos, mas cada um de pais diferentes. O caso aconteceu em 2018, mas voltou a viralizar nesta semana.

Na ocasião, a mãe compareceu ao Laboratório de Genética de Populações e Identificação da Universidade Nacional da Colômbia para testar a paternidade dos filhos. O resultado foi tão surpreendente quanto inusitado.

As crianças eram filhas da mesma mãe, mas o pai não era o mesmo para as duas. Esse fenômeno raro é conhecido como superfecundação heteropaternal. Foram relatados cerca de vinte casos como este em artigos científicos, a nível mundial.

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Como foi feita a análise

Em entrevista à BBC, os profissionais que atuaram no caso afirmaram que utilizam uma tecnologia conhecida como "marcadores microssatélites" para determinar a paternidade dos gêmeos.