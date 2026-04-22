Avião que transportava mais de R$ 15 milhões em malotes cai e é saqueado no Paraguai

Um avião bimotor de pequeno porte que fazia o transporte de malotes de cédulas de dinheiro que somavam 15 milhões de reais e 5 milhões de dólares caiu na cidade paraguaia de Minga Guazú.

Informações da polícia indicam que, após a queda, populares saquearam parte considerável da quantia. Um valor entre U$ 1,5 milhão e U$ 2 milhões foi levado dos arredores de onde o avião caiu, a 750 metros da pista do Aeroporto Guaraní.

A aeronave da Aerotax foi fretada pela empresa Prosegur para uma operação de transporte de dinheiro da Ciudad del Este para Assunção, ambas no Paraguai. Outro avião também foi contratado para a transferência aérea das quantias e, com ele, não houve incidentes.

O acidente foi registrado no último dia 18 e vitimou o piloto, que estava acompanhado de três tripulantes. Os outros ocupantes ficaram feridos.

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Polícia investiga saques

O Comando Tripartite, mecanismo de cooperação policial entre Brasil, Paraguai e Argentina, está responsável pelas investigações ligadas ao acidente e ao roubo do dinheiro.

Uma denúncia formal foi feita sobre o desaparecimento de aproximadamente US$ 1,5 milhão e uma quantia menor em reais.

Segundo as autoridades, houve também um incêndio causado pela queda da aeronave. Por conta disso, é difícil precisar o quanto de dinheiro foi perdido pelas chamas e o quanto foi levado por populares.

Legenda: Investigações estão a cargo do Comando Tripartite, que afirma ter "várias informações" que podem levar às pessoas responsáveis pelo roubo. Foto: Departamento de Cooperação Policial Internacional / Divulgação.

Apesar disso, o chefe do Comando Tripartite Carlos Duré afirmou que o órgão obteve “várias informações que nos permitem reconstruir como os eventos ocorreram e nos indicam quem podem ser as pessoas que levaram a maior parte dele”.

Imagens compartilhadas em redes sociais e mensagens trocadas em aplicativos podem ajudar nas investigações, conforme a polícia.

As autoridades registraram, ainda, que criminosos estariam se passando por agentes da lei e exigindo a “devolução” do dinheiro recolhido pela população.

Falha no motor teria causado acidente

A Direção Nacional de Aeronáutica Civil do governo paraguaio recebeu, às 15h38 do dia do acidente, um alerta de falhas no motor emitido pelo avião.

Segundo relatórios preliminares das investigações, a falha sofrida ocorreu no motor esquerdo.

Conforme informações do portal paraguaio Última Hora, o avião teria decolado do Aeroporto Guaranína tarde do dia 18 e, quando o piloto se deu conta do problema em um dos motores, tentou retornar à pista sem sucesso.