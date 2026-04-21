Um ataque a tiros no complexo de pirâmides de Teotihuacán, no México, que matou uma turista canadense, deixou duas brasileiras feridas nessa segunda-feira (20). Uma delas é uma adolescente de 13 anos, que já recebeu alta e está com a família, segundo o Gabinete de Segurança do México.

O Itamaraty confirmou o fato ao jornal O Globo. Uma outra vítima brasileira seguia internada nesta terça-feira (21), mas sem risco de morte por conta dos ferimentos.

Após os disparos contra as vítimas, o homem, um mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, tirou a própria vida ao perceber militares se aproximarem e começarem a enfrentá-lo.

A canadense que morreu tinha entre 20 e 25 anos, segundo informaram as autoridades de Segurança. Ela foi ferida na cabeça.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu controle mais rigoroso nas áreas turísticas.

Veja também Mundo Trump prorroga cessar-fogo com Irã poucas horas antes do fim do prazo Mundo PF nomeia delegada Tatiana Alves Torres para serviço de imigração nos EUA; saiba quem ela é

Ataque planejado

Conforme as autoridades, o atirador "visitou previamente em várias ocasiões a zona arqueológica", que fica a menos de uma hora de carro da Cidade do México, e "se hospedou em hotéis próximos" para planejar a agressão, afirmou Cervantes.

O ataque "não foi espontâneo", afirmou o procurador do Estado do México, José Luis Cervantes, em entrevista coletiva ao lado da presidente Claudia Sheinbaum.