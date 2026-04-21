PF nomeia delegada Tatiana Alves Torres para serviço de imigração nos EUA; saiba quem ela é

A Polícia Federal escolheu a delegada Tatiana Alves Torres para atuar como oficial de ligação no Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), localizado em Miami.

Conforme noticiado pelo portal g1, a nomeação foi registrada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 17 de março.

Tatiana assume o posto no lugar do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que ocupava a função desde o ano passado e deixou a vaga após decisão do governo de Donald Trump.

Com carreira na Polícia Federal iniciada em 2002, a delegada é formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e possui pós-graduação em Segurança Pública e Ciências Penais.

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Trajetória da delegada

Sua trajetória profissional é focada, principalmente, no combate ao crime organizado, crimes financeiros, ambientais e migração. Recentemente, em 2023, ela foi superintendente da PF em Minas Gerais.

No momento, a policial ocupa a posição de delegada de classe especial e exerce a função de coordenadora-geral de Gestão de Processos da instituição.

Sua preparação inclui treinamentos internacionais no programa da Interpol, na França, em 2008, e na National Defense University, em Washington, no ano de 2022.

Além disso, Tatiana Alves Torres fala inglês e francês fluentemente e possui conhecimento intermediário de espanhol.

Motivação para a substituição

A saída de Marcelo Ivo de Carvalho do cargo que passa a ser ocupado pela delegada Tatiana Alves Torres ocorreu após a administração dos EUA afirmar que uma autoridade do Brasil buscou "contornar pedidos formais de extradição" com o objetivo de realizar "perseguições políticas".

Em nota publicada em rede social, o governo declarou que "nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

"Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o comunicado oficial.

Carvalho estava em missão em Miami desde março de 2023, trabalhando na identificação e captura de brasileiros foragidos. Ele esteve envolvido na detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, em Orlando, no dia 13 de abril.