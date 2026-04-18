Queda de avião monomotor irregular deixa uma pessoa morta no interior de SP
Acidente foi registrado na madrugada deste sábado (18).
Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural do município Altair, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (18), deixando uma pessoa morta. Segundo informações da Anac, a aeronave operava em situação irregular.
O acidente com o monomotor foi presenciado por funcionários de uma usina de açúcar, conforme detalhes divulgados pelo Corpo de Bombeiros. Socorristas apagaram o fogo e encontraram um corpo carbonizado após serem acionados para a ocorrência.
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Ainda segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave era do modelo Cessna Aircraft U206E, matrícula PT-XRI. Ela estava com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade suspenso, já que a validade foi encerrada no dia 9 de abril.
O monomotor, que pertencia à empresa Igor Leite Distribuidora Ltda, não possuía, portanto, autorização para realizar operações comerciais, serviços aéreos especializados ou voos de instrução. A empresa responsável ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.
Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para analisar a ocorrência.
As conclusões sobre a investigação ficarão a cargo do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4).