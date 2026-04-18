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Queda de avião monomotor irregular deixa uma pessoa morta no interior de SP

Acidente foi registrado na madrugada deste sábado (18).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Destroços de avião em cima de grama, em um descampado. Na imagem, eles estão cercados por fita de isolamento.
Legenda: Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, piloto morreu na queda.
Foto: Polícia Militar/Divulgação.

Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural do município Altair, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (18), deixando uma pessoa morta. Segundo informações da Anac, a aeronave operava em situação irregular.

O acidente com o monomotor foi presenciado por funcionários de uma usina de açúcar, conforme detalhes divulgados pelo Corpo de Bombeiros. Socorristas apagaram o fogo e encontraram um corpo carbonizado após serem acionados para a ocorrência.

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Ainda segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac),  a aeronave era do modelo Cessna Aircraft U206E, matrícula PT-XRI. Ela estava com Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade suspenso, já que a validade foi encerrada no dia 9 de abril.

O monomotor, que pertencia à empresa Igor Leite Distribuidora Ltda, não possuía, portanto, autorização para realizar operações comerciais, serviços aéreos especializados ou voos de instrução. A empresa responsável ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para analisar a ocorrência. 

As conclusões sobre a investigação ficarão a cargo do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4).

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