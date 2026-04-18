Muro de 13 metros que bloqueia janelas de prédio em MG viraliza na internet

Construída há 25 anos na cidade de Passos, estrutura voltou a chamar a atenção nas redes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:10)
País
Foto de edifício com janelas bloqueadas por muro em Minas Gerais.
Legenda: Estrutura divide opiniões entre moradores do edifício residencial bloqueado.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Uma foto que mostra um muro de 13 metros de altura tampando a visão de um prédio na cidade de Passos, no Sul de Minas Gerais, virou assunto na internet nos últimos dias. 

Uma postagem sobre o caso feita na rede social X, na última quinta-feira (16), alcançou quase 4 milhões de visualizações e acabou atraindo diversos curiosos para a rua do imóvel.

Apesar do grande sucesso recente nas redes sociais, a estrutura de alvenaria erguida no município mineiro já é bastante antiga.

O paredão foi levantado no ano de 2001, logo após o término da construção do prédio ao lado, que possui varandas voltadas diretamente para o quintal da residência vizinha. 

Na época, o objetivo do dono da casa ao fazer a obra era garantir a privacidade da sua família.

O que dizem os vizinhos

A convivência com a barreira gigante divide opiniões. Conforme noticiado pelo g1, a maior parte dos atuais e antigos moradores do edifício, que não quiseram se identificar, afirma não se incomodar com a barreira. 

Como muitos se mudaram para os apartamentos quando o muro já estava pronto, alguns relatam que até preferem a situação atual, pois a parede também protege a intimidade de quem vive no prédio.

Por outro lado, segundo publicou o portal, também existem queixas e relatos de debates antigos sobre o tema do muro.

Alguns reclamam que a barreira bloqueia a luz do sol, o que deixa os apartamentos mais escuros e acaba prejudicando o bem-estar no dia a dia.

Além disso, moradores ouvidos pela reportagem apontam que o muro gigante diminui o valor de mercado das unidades.

Os imóveis do edifício são considerados de alto padrão e, em alguns anúncios encontrados na internet, apartamentos no local já chegaram a ser anunciados por R$ 1,3 milhão.

Assuntos Relacionados
Foto de edifício com janelas bloqueadas por muro em Minas Gerais.
País

Muro de 13 metros que bloqueia janelas de prédio em MG viraliza na internet

Construída há 25 anos na cidade de Passos, estrutura voltou a chamar a atenção nas redes.

Redação
Há 38 minutos
Foto da policial Yasmin Cursino Ferreira no local da morte da civil.
País

Policial que matou mulher em São Paulo é efetivada como soldado

Secretaria da Segurança afirma que a mudança é uma adequação salarial prevista em lei.

Redação
Há 1 hora
Uma mulher jovem de pele clara e longos cabelos castanhos-avermelhados sorri suavemente para a câmera, usando um boné preto com um bordado vermelho e verde. Ela veste um top branco de alças finas e exibe um piercing discreto no nariz, além de uma tatuagem de folhagens no ombro. A iluminação solar intensa cria sombras em seu rosto e destaca a vegetação verde e tropical ao fundo.
País

Quem é Karyn Lima Souza e Silva, jovem que desapareceu ao entrar em carro de app em SC

Jovem está desaparecida desde a última quarta-feira (15).

Redação
18 de Abril de 2026
Deolane Bezerra e MC Ryan SP aparecem em uma montagem que exibe documentos contratuais entre suas respectivas holdings. Enquanto Deolane à esquerda aponta para os papéis, Ryan SP é mostrado à direita usando óculos escuros, chapéu preto e correntes de ouro.
País

Deolane se pronuncia após ser citada pela PF em esquema criminoso de MC Ryan SP

A advogada e influenciadora teria movimentado R$ 5,3 milhões na própria conta em um período de 47 dias.

Redação
17 de Abril de 2026
Imagem de Monique Medeiros está presa no Instituto Talavera Bruce, em Bangu, usada em matéria onde STF determina prisão preventiva, mãe de Henry Borel.
País

STF determina prisão preventiva de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel

A Justiça havia concedido a liberdade provisória a Monique em março.

Redação
17 de Abril de 2026
Mulher sorrindo em cima de um carro durante um grande bloco de carnaval com muitas pessoas e foliões ao fundo
País

Quem era Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu em acidente em MG

Jornalista voltava de uma gravação com o cinegrafista Rodrigo Lapa quando o carro colidiu com um caminhão.

Redação
17 de Abril de 2026
Repórter Alice Ribeiro.
País

Repórter Alice Ribeiro tem morte encefálica confirmada

Jornalista estava internada em coma após acidente com caminhão na BR-381.

Redação
17 de Abril de 2026
MC Poze do Rodo posa usando óculos escuros e diversas correntes de ouro grossas sobre uma camiseta preta em um mirante. Ao fundo, a paisagem destaca o contraste entre o verde das montanhas e a densa urbanização de uma comunidade, sob a luz clara do dia.
País

MC Poze do Rodo tem prisão mantida pela Justiça

Audiência de custódia foi realizada na manhã desta quinta-feira (16).

Redação
16 de Abril de 2026
Caixa com diversos chocolates artesanais organizados em fileiras, com peças de chocolate ao leite, meio amargo e branco, algumas com cobertura decorada.
País

Projeto aprovado no Senado acaba com 'chocolate amargo' e define novo teor de cacau; entenda

Novas regras propõem o encerramento das denominações de chocolate amargo e meio amargo.

Redação
16 de Abril de 2026
Pessoa vestindo roupas pretas posa diante de fundo cinza, usando chapéu bucket e óculos escuros, e segura com as duas mãos um colar de corrente dourada com um pingente grande e outro em formato de letra estilizada.
País

MC Ryan SP é apontado pela PF como líder de esquema para lavagem de dinheiro

Segundo investigações, o grupo movimentava cerca de R$ 1,6 bilhão de forma ilegal.

Redação
16 de Abril de 2026
Homem de terno elegante em ambiente corporativo com logotipo do BRB ao fundo, promovendo profissionalismo e seriedade no setor financeiro.
País

Ex-presidente do BRB é preso pela PF por esquemas ilícitos com o Banco Master

Paulo Henrique Costa teria recebido imóveis avaliados em R$ 146 milhões de Daniel Vorcaro em troca de favores.

Redação
16 de Abril de 2026
Carro onde Alice Ribeiro estava.
País

Repórter da Band vítima de acidente em MG está em coma

A repórter Alice Ribeiro, da Band Minas, sofreu acidente com um caminhão na BR-381. O cinegrafista da equipe morreu no local.

Redação
16 de Abril de 2026
Imagem do cinegrafista Rodrigo Lapa, da Band.
País

Quem era o cinegrafista Rodrigo Lapa, da Band, vítima de acidente em MG

Cinegrafista dirigia carro da emissora que colidiu com caminhão na Grande BH.

Redação
15 de Abril de 2026
Foto de Sicário.
País

Família de ‘Sicário’ de Vorcaro afirma não ter recebido imagens de sua morte

Luiz morreu no dia 6 de março, após o encerramento do protocolo por morte encefálica.

Redação
15 de Abril de 2026
foto da corretora gaúcha que estava desaparecida, encontrada morta em rio de Santa Catarina. Imagem usada em matéria onde informa que DNA confima que é Luciani Aparecida Estivalet Freitas.
País

DNA confirma que corpo esquartejado em SC é de corretora gaúcha

Cadáver da vítima foi encontrado em um rio na área rural de Major Gercino.

Redação
15 de Abril de 2026
Um homem de bigode sorri ao lado de uma senhora idosa de cabelos brancos em um registro próximo e afetuoso. A imagem captura o contraste entre as expressões dos dois em uma composição simples e iluminada.
País

Neto teria desviado mais de R$ 37 milhões da avó em Goiás

Suspeito chegou a transferir mais de R$ 1,4 milhão da idosa dias após a morte dela.

Redação
15 de Abril de 2026
Imagem de carro da Band Minas que sofreu grave acidente em BR de Minas Gerais.
País

Acidente com carro da Band deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida em MG

Motorista faleceu no local, enquanto a repórter foi transferida ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Redação
15 de Abril de 2026
Montagem com duas fotos mostra uma pessoa com as mãos algemadas para trás sendo conduzida por agentes da Polícia Civil, em área externa de prédio residencial; os policiais aparecem de costas. Imagem usada em matéria sobre dentista suspeito de manter namorada em carcere privado e força-la e fazer tatuagens.
País

Dentista é preso no RS suspeito de agredir namorada e obrigá-la a fazer tatuagens pelo corpo

Homem teria mantido a companheira em cárcere privado na cidade de Itapema, em Santa Catarina.

Redação
15 de Abril de 2026
Raphael Sousa.
País

Quem é Raphael Sousa, dono da Choquei preso em operação da PF

O influenciador foi detido em Goiânia, nesta quarta-feira (15).

Redação
15 de Abril de 2026
Jovem sorridente usando boné vermelho e jaqueta jeans ao pôr do sol, em ambiente urbano, capturando uma foto para redes sociais.
País

Dono da Choquei é um dos presos em operação contra MCs Poze e Ryan SP

Investigação visa desarticular uma organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro.

Redação
15 de Abril de 2026