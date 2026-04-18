Muro de 13 metros que bloqueia janelas de prédio em MG viraliza na internet
Construída há 25 anos na cidade de Passos, estrutura voltou a chamar a atenção nas redes.
Uma foto que mostra um muro de 13 metros de altura tampando a visão de um prédio na cidade de Passos, no Sul de Minas Gerais, virou assunto na internet nos últimos dias.
Uma postagem sobre o caso feita na rede social X, na última quinta-feira (16), alcançou quase 4 milhões de visualizações e acabou atraindo diversos curiosos para a rua do imóvel.
Te construyeron un edificio al lado y no querés que te vean en tu jardín? TE PRESENTO ESTA SOLUCION pic.twitter.com/85Iu4zguRW— Dr. Kohan🏛🏛🏛 (@kohantoys) April 16, 2026
Apesar do grande sucesso recente nas redes sociais, a estrutura de alvenaria erguida no município mineiro já é bastante antiga.
O paredão foi levantado no ano de 2001, logo após o término da construção do prédio ao lado, que possui varandas voltadas diretamente para o quintal da residência vizinha.
Na época, o objetivo do dono da casa ao fazer a obra era garantir a privacidade da sua família.
O que dizem os vizinhos
A convivência com a barreira gigante divide opiniões. Conforme noticiado pelo g1, a maior parte dos atuais e antigos moradores do edifício, que não quiseram se identificar, afirma não se incomodar com a barreira.
Como muitos se mudaram para os apartamentos quando o muro já estava pronto, alguns relatam que até preferem a situação atual, pois a parede também protege a intimidade de quem vive no prédio.
Por outro lado, segundo publicou o portal, também existem queixas e relatos de debates antigos sobre o tema do muro.
Alguns reclamam que a barreira bloqueia a luz do sol, o que deixa os apartamentos mais escuros e acaba prejudicando o bem-estar no dia a dia.
Além disso, moradores ouvidos pela reportagem apontam que o muro gigante diminui o valor de mercado das unidades.
Os imóveis do edifício são considerados de alto padrão e, em alguns anúncios encontrados na internet, apartamentos no local já chegaram a ser anunciados por R$ 1,3 milhão.