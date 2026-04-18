Ex-coordenadora do Jornal Nacional, Selma Rita Severo Lins morre aos 73 anos

A jornalista Selma Rita Severo Lins morreu na manhã deste sábado (18), aos 73 anos, na cidade de São Paulo.

A profissional, que atuou na coordenação do Jornal Nacional na redação paulista, estava internada há um mês no Hospital Oswaldo Cruz, Zona Sul da capital paulista.

Conforme o g1, Selma faleceu de complicações decorrentes de um câncer, diagnóstico que Selma Rita recebeu há mais de 20 anos.

Trajetória de Selma Rita Severo Lins

Com uma trajetória extensa na comunicação, em especial na televisão brasileira, a jornalista fazia parte da equipe da TV Globo desde a década de 1980.

Ao longo da carreira, Selma Rita Severo Lins também passou por outras empresas de televisão, como o SBT e a Record.

Em 2021, ela se afastou do trabalho para cuidar da sua saúde. A jornalista era casada e deixa o marido e um filho.

Até a última atualização desta matéria, não foram compartilhados detalhes sobre as cerimônias de despedida, como velório e sepultamento.