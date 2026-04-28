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Emirados Árabes Unidos deixam a Opep para proteger 'interesse nacional'

Decisão começa a valer a partir de maio.

Escrito por
Diário do Nordeste, AFP producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:09)
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foto de draga na costa de Dubai em 1º de março de 2026. Imagem usada em matéria sobre saída dos Emirados Árabes da Opep.
Legenda: Opep tem o objetivo de limitar a oferta e apoiar os preços do petróleo diante da concorrência com os Estados Unidos.
Foto: Fadel Senna/AFP.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta terça-feira (28), a saída da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), liderada por Riade, e da aliança Opep+, da qual a Rússia também faz parte. A decisão começa a valer a partir de 1º de maio.

"Esta decisão reflete a visão estratégica e econômica de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e a evolução do seu perfil energético, em particular a aceleração dos investimentos na produção de energia nacional", informou a agência de notícias oficial do país.

A atitude dos Emirados Árabes Unidos causou surpresa em todo o mundo, principalmente no cenário de guerra vivido no Oriente Médio.

Os Emirados, que entraram para o cartel em 1967, "aportaram contribuições importantes e consentiram em sacrifícios ainda maiores no interesse de todos. Mas chegou o momento de concentrarmos nossos esforços no que manda nosso interesse nacional", acrescentou a agência Wam.

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O que é a Opep

A Opep foi fundada em 1960 e possui 12 membros atualmente. O grupo forjou em 2016 uma aliança com outros dez países - inclusive a Rússia - sob um acordo denominado Opep+, com o objetivo de limitar a oferta e apoiar os preços diante dos desafios trazidos pela concorrência dos Estados Unidos.

O conflito no Oriente Médio levou o Estreito de Ormuz a ficar praticamente fechado. No trajeto, costumam transitar 20% dos hidrocarbonetos consumidos em nível mundial. Esse impasse provocou a disparada dos preços do petróleo.

"Levando em conta a situação atual no Estreito (de Ormuz), os Emirados Árabes Unidos não desejam ser submetidos a cotas quando a situação voltar à normalidade", explicou à AFP uma fonte próxima ao Ministério de Energia.

Para Jorge León, analista da Rystad Energy, esta retirada representa uma reviravolta importante para a Opep. "Com a Arábia Saudita, [o país] é um dos poucos membros que têm uma capacidade de reserva significativa, o mecanismo com o qual o grupo exerce sua influência no mercado", afirmou.

Embora no curto prazo os efeitos da decisão possam ser limitados, os efeitos provocados pela guerra podem se traduzir no longo prazo "em um enfraquecimento estrutural da Opep", avaliou o especialista.

Quem são os países membros da Opep?

  • Arábia Saudita
  • Iraque
  • Irã
  • Emirados Árabes Unido
  • Kuwait
  • Nigéria
  • Líbia
  • Venezuela
  • Argélia
  • Congo
  • Gabão
  • Guiné Equatorial

Antes do conflito no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos ocupavam o quarto lugar entre os 22 produtores da Opep+, atrás de Arábia Saudita, Rússia e Iraque, com cerca de 3,5 milhões de barris diários.

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