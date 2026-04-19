Após tensão no Estreito de Ormuz, EUA acusam Irã de violar cessar-fogo e ameaça atacar
Donald Trump fez novas ameaças via rede social.
O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou o Irã de 'violação total' do cessar-fogo e ameaçou realizar novos ataques.
O novo capítulo da guerra travada vem depois do Estreito de Ormuz voltar a ser fechado. O local é uma das principais vias marítimas para o comércio global de petróleo.
A interrupção do transporte através do local fez com que os preços da commodity disparassem no mercado mundial.
Veja também
Trump publicou na rede social Truth Social ameaçando realizar novos ataques caso não cheguem a um novo acordo.
"Estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. Espero que eles o aceitem porque, se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã"
NOVA RODADA DE ACORDO
O presidente norte-americano acredita que o Irã vá ceder "rápido e fácil" e que se isso não acontecer "será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito".
De acordo com Donald Trump, navios que tentaram passar por Ormuz neste fim de semana foram atacados: "Isso não foi nada legal, foi?".
Há previsão de que nesta segunda-feira (20), uma delegação americana chegue ao Paquistão para uma nova rodada de negociações com o Irã.
O conflito se intensificou desde fevereiro de 2026, quando começaram os ataques coordenados dos EUA e Israel e que atingiram a infraestrutura militar e instalações petrolíferas do Irã.
MOEDA DE TROCA NA GUERRA
O estreito de Ormuz é utilizado como 'moeda de troca' desde o início da guerra entre dos EUA e Israel contra o Irã.
O governo iraniano começou a impedir seletivamente a passagem de embarcações, levando a alta nos preços do petróleo negociados ao redor do mundo.
Também começaram a ser cobradas quantias significativas para a passagem de navios pelo estreito.
O preço do barril de petróleo começou a semana acima da barreira simbólica de 100 dólares, com uma alta de mais de 7% para o barril de Brent do Mar do Norte, referência mundial, e de mais de 8% para o West Texas Intermediate (WTI).