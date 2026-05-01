Criança desaparecida em acampamento na Austrália é encontrada morta

A polícia do Território do Norte, na Austrália, encontrou o corpo de uma menina de cinco anos que havia sido dada como desaparecida após um suposto sequestro em uma comunidade no interior do país. A informação foi divulgada pela BBC.

A criança, identificada como Kumanjayi Little Baby, foi vista pela última vez no sábado (26) à noite, após ser colocada para dormir em um acampamento urbano aborígene nas proximidades de Alice Springs.

Segundo as autoridades, o corpo encontrado ainda passa por exames forenses para confirmação da identidade e determinação da causa da morte.

Veja também Mundo Itamaraty confirma morte de mãe e filho brasileiros após ataques de Israel no Líbano Mundo Emirados Árabes Unidos deixam a Opep para proteger 'interesse nacional'

O principal suspeito, Jefferson Lewis, foi detido ainda na noite de quinta-feira em Alice Springs. De acordo com a polícia, ele foi localizado após ser reconhecido por moradores da comunidade e teria sido agredido antes da chegada das autoridades.

Tumulto em hospital

O caso provocou forte comoção local. Do lado de fora do hospital onde o suspeito recebe atendimento médico, houve tumulto e manifestações de revolta.

Conforme relatado pela emissora nacional ABC, pessoas reunidas no local exigiam que Lewis enfrentasse o chamado “payback”, termo usado para descrever formas tradicionais de punição dentro das leis consuetudinárias aborígenes da Austrália Central.

A polícia afirmou que intensificou as investigações e alertou que qualquer pessoa que tenha auxiliado o suspeito também poderá ser responsabilizada. O caso segue em andamento.