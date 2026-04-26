Quem é o suspeito de ataque a tiros em jantar de gala com Trump

O suspeito de ter deflagrado tiros durante o jantar de jornalistas correspondentes da Casa Branca, na noite deste sábado (25), foi identificado como Cole Tomas Allen.

Ele informou às autoridades que tinha como alvo autoridades ligadas ao presidente estadunidense Donald Trump, segundo reportado pela BBC.

Cole, de 31 anos, era morador de Torrance, na Califórnia. Ele é formado no Instituto de Tecnologia da Califórnia e trabalhava como tutor, sem antecedentes criminais.

Em 2025, Cole concluiu um mestrado em Ciência da Computação. Ele também trabalhava como desenvolvedor de jogos, segundo seu perfil no LinkedIn.

O suspeito se hospedou no mesmo hotel onde era realizado o evento e chegou até o jantar pelo elevador.

Ele viajou para Washington de trem, partindo de Los Angeles. Segundo investigações preliminares, Cole tinha como alvo membros do governo Trump.

ATAQUE ARMADO EM JANTAR DE GALA

Disparos foram ouvidos após o discurso de boas-vindas durante o jantar de gala no Hotel Washington Hilton.

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Allen conseguiu burlar o controle do evento. Segundo reportado pela TV Globo, o esquema de segurança era fraco, sem revista aos presentes.

Donald Trump e outros membros do governo foram retirados às pressas do local. Agentes do serviço secreto derrubaram e prenderam o suspeito.

Centenas de convidados, vestidos com roupas de gala no salão de baile, abrigaram-se sob as mesas e, posteriormente, dirigiram-se ao saguão do hotel e, em seguida, para a área externa. O evento foi suspenso.

As autoridades informaram que nenhum dignitário ou convidado ficou ferido.

INVESTIGAÇÃO APONTA QUE SUSPEITO AGIU SOZINHO

Cole é considerado o único suspeito do caso, conforme divulgado pelo próprio Donald Trump.

Ele deve responder pelos crimes de uso de arma de fogo na prática de um crime violento e agressão a um agente federal com arma perigosa, afirmou a procuradora federal Jeanine Pirro.

Mais acusações podem ser apresentadas conforme o andamento da investigação.

Trump informou neste domingo (26), em entrevista à Fox News, que Cole escreveu um 'manifesto anticristão', sem apresentar provas.

"A irmã ou o irmão dele estava reclamando disso. Eles chegaram até a reclamar com as autoridades policiais. Ele era um sujeito muito perturbado", disse.