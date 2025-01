Passageiro morre ao cair de escada de desembarque de avião em São Paulo

Um idoso morreu após cair da escada de desembarque de um avião no Aeroporto de São José do Rio Preto, no Interior de São Paulo, na noite desse domingo (19). O passageiro tinha 67 anos e vinha do Aeroporto de Congonhas, conforme informações do g1.

O boletim de ocorrência aponta que trata-se do funcionário público estadual Marco Antonio D’amico. Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas ele já estava em parada cardiorrespiratória e morreu no local.

Marco estava no avião Airbus A320 da Latam Airlines Brasil, que decolou da capital paulista às 17h35 e pousou em Rio Preto às 18h25.

Administradora do aeroporto, a concessionária Aeroportos Paulistas (ASP) relatou que prestou o atendimento inicial e o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado no momento do acidente.

No entanto, apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais, segundo a ASP. A companhia lamentou o ocorrido e expressou condolências aos familiares e amigos da vítima.

O corpo do idoso foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.