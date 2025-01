Homem é detido após golpear gerente de supermercado com pá, em MT; veja vídeo

Um homem de 29 anos foi detido por seguranças de um supermercado após agredir um funcionário do local, em Sinop, no interior de Mato Grosso, no último sábado (18). Ele entrou no estabelecimento e atacou o gerente com golpes de pá. O agressor foi preso por tentativa de homicídio.

Nas imagens registradas pelas câmeras de segurança e divulgadas nas redes sociais, o suspeito aparece entrando normalmente no estabelecimento e caminhando até uma prateleira, onde pegou uma pá.

Assista:

Na sequência, ele retornou para a entrada do supermercado e atingiu o gerente do estabelecimento por trás com um golpe de pá. A vítima, de 43 anos, caiu inconsciente. Ele sobreviveu ao ataque com ferimentos na cabeça, orelha e ouvido.

À Polícia, o agressor informou que foi ao supermercado com a intenção de atacar o gerente porque, segundo o homem, a esposa dele, que também é funcionária do supermercado, reclamava dele.

Veja também País Entenda os riscos de escanear a íris em troca de criptomoedas País Paciente na UTI é morto por PM após fazer enfermeira refém com pedaço de vidro e ameaçá-la durante surto psicótico

Ao G1, o supermercado afirmou que apura o caso. A Polícia Militar de Mato Grosso destacou que o suspeito não é funcionário do estabelecimento.

Segundo as forças de segurança, o suspeito foi ao supermercado com a intenção de atacar o gerente pois teria ouvido reclamações da esposa em relação ao funcionário do estabelecimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.