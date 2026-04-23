Professor universitário desaparecido há 5 anos é encontrado em situação de risco em SP
O reencontro com a mãe de 70 anos ocorreu na última terça-feira (21).
Um professor universitário que estava desaparecido há cinco anos foi encontrado em situação de risco, na última terça-feira (21), por agentes do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária. Eles realizavam um patrulhamento em trecho da Rodovia Washington Luís, em Taquaritinga, no Interior de São Paulo, quando avistaram o homem, que não teve a identidade divulgada. As informações são da CNN Brasil.
Ele caminhava às margens da via, vulnerável a um possível acidente, quando os policiais realizaram a abordagem preventiva. A Polícia Militar Rodoviária detalhou que o programa "Amigos do Trecho" orienta preventivamente transeuntes nas rodovias para prevenir atropelamentos.
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Reencontro com mãe
Após questionarem o homem, identificaram que ele era um professor universitário desaparecido. Ele enfrentava problemas pessoais quando sumiu e estava há cerca de cinco anos sem contato com os familiares. A mãe dele, de 70 anos, pensava que o filho já estava morto.
O reencontro foi marcado por lágrimas e muita emoção, ocorrendo na Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária, em Araraquara.
A família recebeu a orientação de atualizar o boletim de ocorrência de desaparecimento, que tinha sido registrado anteriormente. Assim, deve comparecer ao Distrito Policial responsável para dar baixa na ocorrência.