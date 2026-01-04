Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

O tipo mais comum de autuação é por exceder o limite da via em até 20%.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Carro transitando na BR-116 no Ceará.
Legenda: Maior rodovia do Brasil, a BR-116 concentra a maior parte das infrações por excesso de velocidade no Ceará, em trechos urbanos em Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha

Entre janeiro e setembro de 2025, foram registradas quase 29 mil multas por excesso de velocidade em rodovias federais do Ceará. A maioria ocorreu na BR-116, em trechos com trânsito urbano, dentro de Fortaleza, e foi cometida por motoristas que trafegavam acima do limite permitido. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo, a base de dados oficial apresenta 90.492 multas entre os dias 1º de janeiro e 30 de setembro, entre infrações relacionadas a uso de celular, falta de licenciamento, ultrapassagem pela contramão em linha amarela contínua, transitar no acostamento ou dirigir sem habilitação.

No entanto, são as ocorrências por desrespeito ao limite de velocidade que lideram a lista e representam 32% do total — ou uma em cada três multas.

É o art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que determina a gravidade e a penalidade para quem ultrapassa o limite permitido.

  • Quando a velocidade registrada é até 20% acima do limite, a infração é considerada média e gera apenas multa.
  • Se o condutor trafegar mais de 20% e até 50% acima da velocidade máxima, a infração passa a ser grave, também punida com multa.
  • Nos casos em que o motorista circula com velocidade acima de 50% do limite permitido, a infração é gravíssima e é aplicada a multa multiplicada por três, além da suspensão do direito de dirigir.

Os dois primeiros casos são os mais comuns e lideram o ranking de infrações cometidas no Ceará. Ao todo, 21.905 multas foram aplicadas por transitar até 20% acima do limite, o que representa 76% de todas as multas por excesso de velocidade.

Em seguida aparecem aqueles que passaram entre 20% e 50% do limite, que contabilizam 6.415 casos, 22% desses tipos de infração. Os motoristas que mais correm são minoria: houve 457 multas em que o limite foi ultrapassado em pelo menos 50% — 1,5% do total.

Os principais trechos com velocidade acima do limite

Maior rodovia do Brasil, ligando Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, a BR-116 concentra a maior parte das infrações por excesso de velocidade. Dos 10 trechos com mais multas, seis estão nessa estrada.

Somente os trechos do km 10 (11.931 multas) e do km 5 (8.545 multas) da BR-116, os dois principais do ranking, concentram 71% de todas as multas.

Ambos estão localizados dentro do território de Fortaleza e, desde 18 de agosto, passaram a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e não mais pela Polícia Rodoviária Federal.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, os seguintes trechos foram transferidos por terem “características típicas de trânsito urbano” e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico.

  • BR-116/CE: Km 00 ao 14,2 - da Avenida 13 de Maio até o Anel Viário de Fortaleza
  • BR-222/CE: Km 00 ao 5,4 - Avenida Bezerra de Menezes até o Entroncamento Acesso Leste Caucaia

Para ter uma ideia da frequência de infrações na BR-116, enquanto foi nela que ocorreram 25.540 multas por excesso de velocidade (89% do total), a segunda rodovia com mais registros é a BR-020, onde houve 1.775 autuações (6%). Por último está a BR-222, com 1.462 (5%)

Agente da PRF regulando o trânsito na BR-116.
Legenda: Também se destacam as infrações relacionadas à regularização e às condições dos veículos.
Foto: Thiago Gadelha

Além da velocidade

Embora o excesso de velocidade esteja no topo do ranking de multas nas rodovias federais do Ceará neste ano, outras condutas aparecem com frequência. Também se destacam as infrações relacionadas à regularização e às condições dos veículos.

Veja também

teaser image
Ceará

Atropelamentos em rodovias do CE ocorrem mais no fim da tarde ou à noite, diz pesquisa

teaser image
Ceará

Rodovias do CE têm 66 ‘pontos críticos’ com risco sério à segurança de usuários; veja vias

Casos de veículos sem licenciamento em dia, com equipamentos obrigatórios em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ou em mau estado de conservação, por exemplo, estão entre os principais motivos de autuação.

O ranking inclui ainda condutas de risco, como ultrapassagens em faixa contínua amarela, transporte irregular de passageiros ou carga, condução de motocicletas com capacete fora do padrão exigido e direção sem habilitação.

Veja, abaixo, os 10 principais motivos de autuação nas rodovias federais do Ceará.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Carro transitando na BR-116 no Ceará.
Ceará

Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

O tipo mais comum de autuação é por exceder o limite da via em até 20%.

Gabriela Custódio
Há 58 minutos
açude araras, cidade varjota.
Ceará

Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Homem de óculos, de costas, sob um guarda-chuva vermelho e azul com estampa floral, em meio a uma chuva intensa.
Ceará

Saiba quais as 10 cidades do Ceará onde mais choveu em 2025

Quadra chuvosa ficou dentro da média, mas distribuição das chuvas foi desigual.

Theyse Viana
03 de Janeiro de 2026
Imagem mostra buscas na água.
Ceará

Jovem de 16 anos morre após afogamento em praia de Camocim (CE)

Vítima teria ido ao local em passeio de excursão.

Lucas Monteiro
02 de Janeiro de 2026
PRF.
Ceará

Velocidade lidera infrações em rodovias do CE no Réveillon; feriado tem 2 mortos e 6 feridos

Balanço da PRF ainda é parcial.

Bergson Araujo Costa
02 de Janeiro de 2026
Vista panorâmica da Igreja Matriz de Guaramiranga, no Ceará, situada no topo de uma escadaria e cercada pela vegetação densa das montanhas.
Ceará

Justiça declara incapacidade técnica de autarquia de Guaramiranga para fiscalização ambiental

Órgão criado por lei municipal está impedido de atuar até que cumpra os requisitos exigidos judicialmente.

Clarice Nascimento
02 de Janeiro de 2026
Passageiros aguardam sob o abrigo de um ponto de ônibus em Fortaleza, enquanto um coletivo azul claro estaciona para embarque. Uma mulher segurando a mão de uma criança pequena em destaque no primeiro plano na parada de ônibus.
Ceará

Fortaleza e outras capitais têm aumento da tarifa de ônibus em 2026

Novo valor da passagem na capital cearense passa para R$ 5,40.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto mostra fachada da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Palma, em Baturité.
Ceará

Papa Leão XIV cria a Diocese de Baturité e designa Dom Luís Pepeu como arcebispo

Nova circunscrição eclesiástica da Igreja Católica é a primeira a ser criada no Ceará desde 1971.

Marcos Moreira
01 de Janeiro de 2026
Imagem de termômetro de rua indicando altas temperaturas.
Ceará

Ceará tem onda de calor, com previsões de 3 °C acima da normalidade

Com baixa umidade e escassez de chuvas, diversas cidades terão altas temperaturas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Ceará

Chuvas em dezembro no Ceará ficam abaixo do esperado; veja volume

Em 35 dos 184 municípios cearenses, não houve registro de chuva neste mês.

Thatiany Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Mulher de óculos vermelhos e camiseta branca sorri enquanto é filmada por um celular em uma mesa repleta de materiais de artesanato. Em primeiro plano, aparecem as mãos e as costas de outra mulher segurando o aparelho para realizar a gravação.
Ceará

Da periferia de Fortaleza, mulheres constroem a paz como direito e resistência

No Dia Mundial da Paz, liderança do Mondubim mostra que viver sem violência é ter os direitos garantidos.

Clarice Nascimento
01 de Janeiro de 2026
Pessoas acompanham queima de fogos à beira-mar durante a celebração de Réveillon, com fogos refletidos no oceano à noite.
Ceará

Fogos de artifício barulhentos: qual a lei que proíbe e como denunciar

No Reveillon, há um aumento de casos de descumprimento da legislação.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Imagens de câmeras de segurança mostram policiais auxiliando parto dentro de táxi em Fortaleza.
Ceará

Mulher entra em trabalho de parto dentro de táxi e é auxiliada por policiais em Fortaleza; vídeo

Família foi transferida para o Hospital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Foto que contém Réveillon na Praia de Iracema.
Ceará

Região do Aterro da Praia de Iracema está própria para banho no Réveillon; veja locais

Boletim de balneabilidade foi divulgado nesta quarta-feira (31).

Luciano Rodrigues
31 de Dezembro de 2025
Mulheres aguardando em um ponto de ônibus urbano em Fortaleza, com um ônibus azul e branco parado para embarque.
Ceará

19 cidades do CE têm programa de passagens gratuitas para desempregados e estudantes; veja quais

Beneficiários são de municípios da Grande Fortaleza e do Cariri.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Dois líderes religiosos se cumprimentam em um palco ao ar livre, diante de uma multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Ceará

Bispo emérito da Diocese de Crato encontra Papa Leão XIV; veja vídeo

Dom Fernando Panico esteve na última Audiência Geral de 2025 nesta quarta (31).

Redação
31 de Dezembro de 2025
Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)
Ceará

Ônibus pega fogo em Canindé, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (31)

Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Bombeiros em uniformes vermelhos combatem rescaldo de incêndio, pulverizando água sobre destroços carbonizados e barris metálicos na sucata Chico Alves, em Fortaleza.
Ceará

‘Treinados para pior cenário’: como os bombeiros combateram incêndio na Sucata Chico Alves

Equipes de plantão no Natal foram mobilizadas para ocorrência.

Nicolas Paulino
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um bombeiro saindo da frente da Sucata Chico Alves que foi incendiada, em Fortaleza.
Ceará

Corpo de Bombeiros encerra operação de combate a incêndio na Sucata Chico Alves

O trabalho dos bombeiros militares no local durou mais de três dias.

Messias Borges
31 de Dezembro de 2025
Idoso usa óculos escuros, boné e roupa esportiva para correr a corrida de São Silvestre.
Ceará

Cearense de 74 anos corre pela 25ª vez a corrida de São Silvestre

João Brito começou a correr para cuidar melhor da saúde e reduzir o consumo de bebida alcoólica

Thatiany Nascimento
31 de Dezembro de 2025