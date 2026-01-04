Uma em cada três multas em rodovias federais em 2025 no CE foi por excesso de velocidade; veja lista

Entre janeiro e setembro de 2025, foram registradas quase 29 mil multas por excesso de velocidade em rodovias federais do Ceará. A maioria ocorreu na BR-116, em trechos com trânsito urbano, dentro de Fortaleza, e foi cometida por motoristas que trafegavam acima do limite permitido. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo, a base de dados oficial apresenta 90.492 multas entre os dias 1º de janeiro e 30 de setembro, entre infrações relacionadas a uso de celular, falta de licenciamento, ultrapassagem pela contramão em linha amarela contínua, transitar no acostamento ou dirigir sem habilitação.

No entanto, são as ocorrências por desrespeito ao limite de velocidade que lideram a lista e representam 32% do total — ou uma em cada três multas.

É o art. 218 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que determina a gravidade e a penalidade para quem ultrapassa o limite permitido.

Quando a velocidade registrada é até 20% acima do limite , a infração é considerada média e gera apenas multa.

, a infração é considerada e gera apenas multa. Se o condutor trafegar mais de 20% e até 50% acima da velocidade máxima , a infração passa a ser grave , também punida com multa.

, a infração passa a ser , também punida com multa. Nos casos em que o motorista circula com velocidade acima de 50% do limite permitido, a infração é gravíssima e é aplicada a multa multiplicada por três, além da suspensão do direito de dirigir.

Os dois primeiros casos são os mais comuns e lideram o ranking de infrações cometidas no Ceará. Ao todo, 21.905 multas foram aplicadas por transitar até 20% acima do limite, o que representa 76% de todas as multas por excesso de velocidade.

Em seguida aparecem aqueles que passaram entre 20% e 50% do limite, que contabilizam 6.415 casos, 22% desses tipos de infração. Os motoristas que mais correm são minoria: houve 457 multas em que o limite foi ultrapassado em pelo menos 50% — 1,5% do total.

Os principais trechos com velocidade acima do limite

Maior rodovia do Brasil, ligando Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, a BR-116 concentra a maior parte das infrações por excesso de velocidade. Dos 10 trechos com mais multas, seis estão nessa estrada.

Somente os trechos do km 10 (11.931 multas) e do km 5 (8.545 multas) da BR-116, os dois principais do ranking, concentram 71% de todas as multas.

Ambos estão localizados dentro do território de Fortaleza e, desde 18 de agosto, passaram a ser fiscalizados pelo Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), e não mais pela Polícia Rodoviária Federal.

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, os seguintes trechos foram transferidos por terem “características típicas de trânsito urbano” e também tráfego de veículos intenso, principalmente em horários de pico.

BR-116/CE : Km 00 ao 14,2 - da Avenida 13 de Maio até o Anel Viário de Fortaleza

: Km 00 ao 14,2 - da Avenida 13 de Maio até o Anel Viário de Fortaleza BR-222/CE: Km 00 ao 5,4 - Avenida Bezerra de Menezes até o Entroncamento Acesso Leste Caucaia

Para ter uma ideia da frequência de infrações na BR-116, enquanto foi nela que ocorreram 25.540 multas por excesso de velocidade (89% do total), a segunda rodovia com mais registros é a BR-020, onde houve 1.775 autuações (6%). Por último está a BR-222, com 1.462 (5%)

Legenda: Também se destacam as infrações relacionadas à regularização e às condições dos veículos. Foto: Thiago Gadelha

Além da velocidade

Embora o excesso de velocidade esteja no topo do ranking de multas nas rodovias federais do Ceará neste ano, outras condutas aparecem com frequência. Também se destacam as infrações relacionadas à regularização e às condições dos veículos.

Casos de veículos sem licenciamento em dia, com equipamentos obrigatórios em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ou em mau estado de conservação, por exemplo, estão entre os principais motivos de autuação.

O ranking inclui ainda condutas de risco, como ultrapassagens em faixa contínua amarela, transporte irregular de passageiros ou carga, condução de motocicletas com capacete fora do padrão exigido e direção sem habilitação.

Veja, abaixo, os 10 principais motivos de autuação nas rodovias federais do Ceará.