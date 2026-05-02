Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6062, deste sábado (2/5); prêmio é de R$ 500 mil

A Loteria Federal de concurso 6062 vai sortear um prêmio de R$ 500 mil. O sorteio acontece hoje (2/5), a partir das 20h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.
Resultado da Loteria Federal 6061 de hoje
- 5º Prêmio: 0-5-0-6-2
- 4º Prêmio: 5-9-3-8-8
- 3º Prêmio: 7-1-5-0-9
- 2º Prêmio: 2-0-4-4-4
- 1º Prêmio: 4-8-5-4-5
Como jogar na Loteria Federal
Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.
Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.
O prêmio é concedido a quem acertar:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
- A unidade do primeiro prêmio.
Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal
Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.
Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil.
Já são 332 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 165 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo.
O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link.
Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.