Estrutura de imóvel desaba durante entrevista ao vivo

Um imóvel desabou durante uma entrevista ao vivo exibida no telejornal da Inter TV RJ, afiliada da Globo nas regiões norte, serrana e dos lagos do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (27).

Na ocasião, o subsecretário de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes atendia a equipe de reportagem falando sobre um incêndio que havia ocorrido no imóvel, uma borracharia desativada, no domingo (26).

Por conta do fogo, a estrutura já havia sido condenada pela Defesa Civil, que determinou a demolição do imóvel. No entanto, ele veio abaixo sozinho durante a entrada do subsecretário na TV.

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Segundo o g1, algumas pessoas foram ao local com o intuito de retirar ferragens para vendê-las, mas foram impedidas. Quando o imóvel caiu, ele estava desocupado e ninguém se feriu.

As imagens são exclusivas do g1 e foram publicadas nas redes sociais do portal.