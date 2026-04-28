Estrutura de imóvel desaba durante entrevista ao vivo
Borracharia desativada sofreu um incêndio e já estava com demolição determinada pela Defesa Civil de Campos dos Goytacazes.
Um imóvel desabou durante uma entrevista ao vivo exibida no telejornal da Inter TV RJ, afiliada da Globo nas regiões norte, serrana e dos lagos do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na tarde da segunda-feira (27).
Na ocasião, o subsecretário de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes atendia a equipe de reportagem falando sobre um incêndio que havia ocorrido no imóvel, uma borracharia desativada, no domingo (26).
Por conta do fogo, a estrutura já havia sido condenada pela Defesa Civil, que determinou a demolição do imóvel. No entanto, ele veio abaixo sozinho durante a entrada do subsecretário na TV.
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Segundo o g1, algumas pessoas foram ao local com o intuito de retirar ferragens para vendê-las, mas foram impedidas. Quando o imóvel caiu, ele estava desocupado e ninguém se feriu.
As imagens são exclusivas do g1 e foram publicadas nas redes sociais do portal.
Estrutura de imóvel desaba durante entrevista para telejornal em Campos https://t.co/6FU3lVxEKU #g1 pic.twitter.com/TWh81PsLjX— g1 (@g1) April 28, 2026