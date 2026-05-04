Crianças foram atraídas por suspeitos para soltar pipa antes de estupro coletivo

A Polícia Civil de São Paulo revelou que os suspeitos de estuprar duas crianças, de 7 e 10 anos, na Zona Leste, utilizaram o pretexto de soltar pipa para atrair as vítimas até o local do crime.

Cinco envolvidos já foram identificados, incluindo um homem preso na Bahia e três adolescentes apreendidos. O grupo é investigado também pela divulgação de imagens do abuso nas redes sociais.

Segundo informações do Fantástico, o crime ocorreu no feriado de 21 de abril, mas a estratégia começou com um convite inocente. A delegada Janaína da Silva Dziadowczyk, do 63º DP, explicou ao g1 que a proximidade facilitou a ação dos criminosos.

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"Eles eram vizinhos, e as crianças tinham confiança neles. Chamaram para soltar pipa. Eles foram atraídos para esse imóvel porque falaram: ‘vamos soltar pipa, aqui tem uma linha’", afirmou a delegada.

Investigação e prisões

O caso só foi descoberto pelas autoridades três dias depois dos fatos, em 24 de abril. A denúncia foi feita pela irmã de uma das vítimas, que não reside com a família e se chocou ao ver imagens do abuso circulando em redes sociais.

A resposta policial resultou na identificação de cinco envolvidos em menos de uma semana: um homem de 21 anos, preso na cidade de Brejões, na Bahia. Ele deve ser transferido para São Paulo nesta segunda-feira (4). Três já foram apreendidos e um permanece foragido.

Os suspeitos responderão por crimes graves, incluindo estupro de vulnerável, corrupção de menores e divulgação de imagens de crianças/adolescentes.

A Polícia Civil segue em diligências para localizar o quarto adolescente envolvido e apurar se houve a participação de outras pessoas na tentativa de acobertar o crime ou coagir as famílias.