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Chuvas fortes e deslizamentos em Pernambuco e na Paraíba deixam oito mortos

Quarenta cidades dos dois estados estão em situação de emergência desde o último sábado (2).

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:01)
País
Vista de um deslizamento de terra em comunidade de encosta, com casas de diferentes tamanhos, vegetação e trabalhadores de construção na área.
Legenda: Fenômeno afetou milhares de famílias nos dois estados.
Foto: Divulgação/Governo de Pernambuco.

As fortes chuvas registradas desde a última sexta-feira (1º) em Pernambuco e na Paraíba deixaram mais de 12 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Vinte e sete cidades pernambucanas, incluindo a capital Recife, e 13 municípios paraibanos, dentre eles João Pessoa, estão em situação de emergência.

Até a manhã desta segunda-feira (4), os dois estados somam oito mortes relacionadas aos temporais. O corpo de uma das últimas vítimas foi identificado nesse domingo (3).

De acordo com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec) mais de 4,4 mil itens de ajuda humanitária já foram entregues aos afetados. Na Paraíba, o governo trabalha para retomar o abastecimento de água na Grande João Pessoa.

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As mortes foram registradas no Recife, Olinda e São Lourenço da Mata. Nessa, foi encontrado o corpo de um homem que morreu afogado durante uma inundação.

Porém, a vítima, identificada como Edvaldo Pinto dos Santos, de 70 anos, teria pulado no rio Beberibe durante a enchente. Ele acabou levado pela correnteza e encontrado na manhã de domingo.

As outras cinco vítimas de Pernambuco, conforme apuração do g1, morreram em deslizamentos registrados nas outras duas cidades.

Já na Paraíba, dois homens morreram na sexta-feira eletrocutados antes de uma corrida de rua, em Guarabira. Segundo as autoridades locais, o caso pode ter sido provocado por uma descarga elétrica causada por um fio energizado em contato com a água e com a estrutura montada para o evento.

Família morre em deslizamento

No sábado, Maria Helena Barbosa, uma criança de 1 ano e seis meses de idade, morreu após ser resgatada de um deslizamento que atingiu a casa onde morava com os pais e o irmão mais velho, na última sexta, no Recife.

A bebê foi retirada dos escombros devido ao deslizamento e ficou internada no Hospital da Restauração, área central da capital pernambucana. Jaqueline Soares da Silva, de 24 anos, e Riquelmy, de 6 anos, mãe e irmão de Maria Helena, também morreram.

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Pessoa usando capa de chuva amarelo enfrentando enchente urbana, ruas alagadas e perigo na cidade devido às fortes chuvas
Legenda: Equipes da Defesa Civil de Pernambuco prestaram apoio às vítimas das enchentes durante o fim de semana
Foto: Divulgação/Prefeitura de Timbaúba.

Segundo levantamento da Coordenadoria de Ajuda Humanitária de Pernambuco, o estado contabilizou, até a noite de domingo, 1.632 pessoas desabrigadas (pessoas que saíram de casa e precisam de abrigos públicos) e 7.908 desalojadas (pessoas que tiveram que deixar suas casas, mas têm onde ficar).

A maioria dos desabrigados está em Recife (671), Olinda (400) e Goiana (146). Ao todo, 30 abrigos foram abertos para acolher a população afetada.

No sábado (2), o Governo de Pernambuco decretou situação de emergência nos 27 municípios mais afetados pelas chuvas. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial, com prazo de 180 dias. “O decreto é importante para acelerar a execução de ações emergenciais e solicitação de apoio e investimentos ao Governo Federal”, informou a gestão estadual.

A medida ainda considera que os habitantes dos municípios afetados não têm condições satisfatórias de superar os danos e prejuízos provocados pelas inundações. Outros municípios ainda podem ter estado de emergência reconhecido pelo Governo do Estado após novas avaliações.

Calamidade pública na Paraíba

O monitoramento dos impactos causados pela chuva na Paraíba identificou 2.400 famílias desalojadas e 895 pessoas desabrigadas até o fim da noite de domingo.

Os municípios mais afetados pelo volume de chuva foram Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm). Esses impactos levaram o governador Lucas Ribeiro (PP) a decretar situação de calamidade pública no último sábado.

Imagem mostrando a diferença entre uma área alagada e uma cidade com ruas encharcadas devido a chuva, destacando os efeitos das condições climáticas urbanas no meio ambiente.
Legenda: O Corpo de Bombeiros da Paraíba informou que já fez 390 atendimentos, com 171 ocorrências e 219 ações assistenciais.
Foto: Divulgação/Prefeitura de João Pessoa.

As chuvas também afetaram as rodovias estaduais PB-032 e PB-054. No acesso entre a cidade de Itabaiana e a BR-230, houve rompimento no encontro da ponte. Uma estrutura também desabou na PB-066, no trecho urbano de Ingá, interrompendo a ligação entre Itabaiana e Mogeiro.

Municípios da Grande João Pessoas tiveram o abastecimento hídrico interrompido depois que a Estação Elevatória de Água Bruta de Gramame foi inundada, o que comprometeu a parte elétrica da unidade.

A Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba (Cagepa) informou que os sistemas Marés e Translitorânea permanecem funcionando, garantindo cerca de 50% do fornecimento para os municípios próximos à capital. Espera-se que a situação seja normalida ao longo desta segunda.

*Estagiário sob supervisão da joranlista Mariana Lazari.

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