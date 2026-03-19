Duas crianças morrem em incêndio em Recife
Vítimas de 9 e 11 anos eram irmãos e tentaram fugir do fogo, mas ficaram presas em grade de janela.
Dois irmãos, um de 9 e outro de 11 anos, morreram ao tentar fugir de um incêndio ocorrido por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira (19) em um apartamento em Recife.
As vítimas tentaram deixar o local pela janela de um dos quartos, mas ficaram encurraladas por uma grade que fechava a passagem.
As crianças viviam no local com outros três moradores — um homem de 39 anos, uma mulher de 44 anos e um idoso de 78 anos —, que ficaram feridos e foram levados ao hospital. O estado de saúde dos responsáveis não foi divulgado.
O dono do apartamento é técnico de eletrônica e acumulador. Ele guardava inúmeros entulhos eletrônicos, o que pode ter facilitado o espalhamento do fogo conforme hipótese da Polícia Civil de Pernambuco.
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Imóveis foram interditados pela Defesa Civil
A ocorrência foi registrada no Residencial Ignêz Andreazza, que é considerado o maior conjunto residencial da América Latina, com mais de 120 prédios e 2400 apartamentos.
A causa do incêndio ainda não foi identificada. Segundo a perícia, o foco pode ter começado próximo à porta do quarto das crianças.
As chamas foram controladas pela manhã. Perícia identificou rachaduras no teto do apartamento que pegou fogo. Elas alcançaram a estrutura do apartamento acima, o que levou à interdição dos dois imóveis pela Defesa Civil.