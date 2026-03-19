Pizza de carne de sol pode ter causado infecção em pizzaria Paraíba

Uma pizza de carne de sol na nata pode ter causado a infecção em mais de 100 pessoas e morte de mulher em pizzaria na Paraíba, é o que investiga a Polícia Civil. A informação foi confirmada ao g1 pelos agentes.

"A suspeita recai sobre esses materiais, mas a gente precisa saber se é o próprio alimento estragado ou se é um tóxico, se é um inseticida, um veneno, esse tipo de coisa. E ainda se teria acidentalmente contaminado os ingredientes ou se foi intencional. Então, enfim, precisa pegar o resultado das perícias", explicou o delegado, Rodrigo Barbosa, responsável pelas investigações, ao portal.

A mulher, de 44 anos, morreu na terça-feira (17), com suspeita de intoxicação alimentar em Pombal, no Sertão da Paraíba. Rayssa Maritein Bezerra e Silva estava internada no Hospital Regional desde segunda-feira (16), após apresentar sintomas como vômitos, diarreia e dor abdominal.

De acordo com a unidade de saúde, a paciente teve rápida piora clínica, foi encaminhada à UTI em estado grave, mas não resistiu. Ela está entre as 114 pessoas que procuraram atendimento médico após consumirem pizza em um mesmo estabelecimento da cidade, no domingo (15).

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POSICIONAMENTO DO DONO

O proprietário da pizzaria interditada se manifestou sobre o caso pela primeira vez. Pelas redes sociais, Marcos Antonio Gomes Neto, de 24 anos, lamentou o falecimento de Rayssa Maritein Bezerra e Silva e disse estar colaborando com as investigações.

O jovem pediu desculpas por ter demorado a se pronunciar e justificou que estava digerindo e tentando entender o acontecido.

"Sempre trabalhei todos os dias, sempre gostei de trabalhar. [Estava] Tudo normal no domingo e, de repente, durante um despacho da noite, tudo começou a desmoronar", disse ele, acrescentando que trabalha no ramo do comércio e alimentação há cerca de seis anos.