Mulher morre e 113 pessoas vão a hospital após comerem em pizzaria na Paraíba

Uma mulher de 44 anos morreu, na manhã desta terça-feira (17), com suspeita de intoxicação alimentar em Pombal, no Sertão da Paraíba. Rayssa Maritein Bezerra e Silva estava internada no Hospital Regional desde segunda-feira (16), após apresentar sintomas como vômitos, diarreia e dor abdominal. As informações são do g1.

De acordo com a unidade de saúde, a paciente teve rápida piora clínica, foi encaminhada à UTI em estado grave, mas não resistiu. Ela está entre as 114 pessoas que procuraram atendimento médico após consumirem pizza em um mesmo estabelecimento da cidade, no domingo (15).

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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes relataram sintomas semelhantes, e os atendimentos ocorreram na UPA e no Hospital Regional. A maioria recebeu alta, e apenas uma criança de oito anos segue internada.

A Vigilância Sanitária interditou a pizzaria após vistoria e apreensão de materiais para análise. O caso é acompanhado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), enquanto as autoridades orientam que pessoas com sintomas procurem atendimento médico.