Produtos irregulares em depósito do Mercado Livre são apreendidos pela Anvisa
As mercadorias não poderão ser movimentadas pelo Mercado Livre.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu produtos irregulares no no centro logístico da plataforma de Comércio Eletrônico Mercado Livre, localizado no município de Cajamar, em São Paulo, na quarta-feira (18).
“A ação teve como objetivo identificar produtos sem regularização sanitária ou que tinham contra si medidas preventivas e cautelares, mas seguiam sendo vendidos”, informou a entidade.
Dispositivos médicos, cosméticos e alimentos e na verificação da regularidade dor produtos disponíveis no depósito foram o foco da operação.
“Além da identificação e retirada de produtos irregulares do estoque, também houve a constatação de anúncios fora do que permite a regra sanitária. Durante a ação os fiscais da Anvisa determinaram ainda a retirada do site da empresa imediatamente”, ainda de acordo com a Anvisa.
Após a ação, foi lavrado termo de apreensão e termo de guarda na condição de fiel depositário. As mercadorias não poderão ser movimentadas pelo Mercado Livre, ainda de acordo com a entidade.
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Problemas identificados
Entre os problemas encontrados pela fiscalização da Anvisa estão:
- produtos sem registro ou qualquer autorização da Anvisa;
- rotulagem em idioma estrangeiro para produtos de saúde;
- ausência de certificação do Inmetro;
- produtos com composição irregular;
- indicações terapêuticas não permitidas;
- indicação de alegações funcionais e de saúde não aprovadas na rotulagem
- além do emprego de denominação de marca que sugere indicação terapêutica.
Produtos identificados com irregularidades
- Medidor de pressão: 1.677 unidades
- Termômetro: 17
- Tinta de tatuagem: 6
- Oxímetro: 3
- Lubrificante íntimo: 511
- Pomada modeladora: 14
- Suplemento alimentar: 19
- Probiótico e enzimas digestivas: 270