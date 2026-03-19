Produtos irregulares em depósito do Mercado Livre são apreendidos pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apreendeu produtos irregulares no no centro logístico da plataforma de Comércio Eletrônico Mercado Livre, localizado no município de Cajamar, em São Paulo, na quarta-feira (18).

“A ação teve como objetivo identificar produtos sem regularização sanitária ou que tinham contra si medidas preventivas e cautelares, mas seguiam sendo vendidos”, informou a entidade.

Dispositivos médicos, cosméticos e alimentos e na verificação da regularidade dor produtos disponíveis no depósito foram o foco da operação.

“Além da identificação e retirada de produtos irregulares do estoque, também houve a constatação de anúncios fora do que permite a regra sanitária. Durante a ação os fiscais da Anvisa determinaram ainda a retirada do site da empresa imediatamente”, ainda de acordo com a Anvisa.

Após a ação, foi lavrado termo de apreensão e termo de guarda na condição de fiel depositário. As mercadorias não poderão ser movimentadas pelo Mercado Livre, ainda de acordo com a entidade.

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Problemas identificados

Entre os problemas encontrados pela fiscalização da Anvisa estão:

produtos sem registro ou qualquer autorização da Anvisa;

rotulagem em idioma estrangeiro para produtos de saúde;

ausência de certificação do Inmetro;

produtos com composição irregular;

indicações terapêuticas não permitidas;

indicação de alegações funcionais e de saúde não aprovadas na rotulagem

além do emprego de denominação de marca que sugere indicação terapêutica.

Produtos identificados com irregularidades