Copa do Nordeste define confrontos das semifinais com Fortaleza; veja jogos

Os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste de 2026 foram definidos nesta quarta-feira (29) com o encerramento da última etapa do mata-mata. Assim, os duelos foram conhecidos, com o futebol cearense representado no torneio pelo Fortaleza, que superou o Confiança nas quartas de final.

Os duelos são: Vitória-BA x ABC e Fortaleza x Sport. O time baiano é amplo favorito na chave, sendo um tetracampeão nordestino e o único de Série A na competição. Do outro lado, um clássico com dois clubes da Série B, mas um tabu favorável aos cearenses, que também venceram os pernambucanos na fase de grupos.

As datas e os horários ainda não foram divulgados, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o fim de maio como período do torneio. Logo, a tendência é que a tabela seja divulgada nos próximos dias.

Pelo regulamento, a vaga é disputada em jogos ida e volta. A classificação vale, no mínimo, às R$ 700 mil, que é a cota do vice-campeão. Em caso de título, a premiação sobe para R$ 1 milhão.

Tabu e busca pelo tetra

O Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e sonha com o tetra. Apesar de atuar com reservas em parte da competição, sempre priorizando a Série B, o Leão está próximo de mais uma taça no ano, já que também foi campeão cearense. Logo, o planejamento do técnico Thiago Carpini pode mudar, visto que até a meta esportiva foi superada no Nordestão, que era avançar pelo menos até as quartas de final.

Pelo caminho, um clássico nordestino, com uma peculiaridade: um tabu favorável ao Fortaleza. O Sport tem um sequência de 10 jogos sem vencer o rival cearense, em marca que se iniciou em 2021. Já quando duelaram em solo alencarino, a superioridade do Leão do Pici é ainda maior, sendo 46 anos sem perder o duelo.

Legenda: Miritello marcou um dos gols da vitória heróica do Fortaleza contra o Sport em 2026 Foto: Kid Júnior / SVM

Por isso, apesar do equilíbrio técnico, é fato que o Fortaleza parece mais confortável no embate, que tem sabor de revanche aos pernambucanos. O curioso é que foi o Leão da Ilha que permitiu essa possibilidade, ao perder na última rodada da fase de grupos por 2 a 0 para os reservas tricolores, na Arena Castelão. Já classificado, a estratégia foi poupar os principais nomes, e isso custou a vivência do algoz, que marcou nos acréscimos.

Logo, a rivalidade ganha mais um capítulo. Além da Copa do Nordeste, ainda se enfrentam duas vezes pela Série B - isso, se não chegarem ao fim do ano nos playoffs, na mesma chave, o que renderia mais dois jogos.

Tabu em Fortaleza x Sport