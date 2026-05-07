Fortaleza ganha premiação na Copa do Nordeste ao avançar às semifinais; veja valor

O Fortaleza avançou às semifinais da Copa do Nordeste de 2026. A vaga foi conquistada nesta quinta-feira (7) com vitória contra o Confiança-SE por 2 a 1, no Batistão, em Aracaju, com gols de Miritello e Vitinho - Icaro descontou de pênalti. E o resultado garantiu uma premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres tricolores.

Com a classificação, o Leão embolsou mais R$ 600 mil. O valor é acrescido dos R$ 1,25 milhão que recebeu pela participação na fase de grupos, além de R$ 500 mil por chegar na semi. Logo, faturou R$ 2,3 milhões até o presente momento.

A próxima etapa será disputada diante do Sport, que eliminou o ASA no mata-mata. Pelo regulamento, os jogos serão de ida e volta. As datas ainda não foram divulgadas pela CBF, mas a previsão é que ocorram em maio. O detalhe é que o duelo existiu na fase de grupos, com vitória cearense por 2 a 0 - o que garantiu a classificação.

Em caso de novo avanço, o Leão garante pelo menos R$ 700 mil, que é a cota do campeão. Caso fique com o título, o time cearense então aumenta essa premiação para R$ 1 milhão. No planejamento, a meta era chegar, no mínimo, às quartas, o que já foi superado. Na história, luta pelo tetra, pois venceu em 2019, 2022 e 2024.

Premiações da Copa do Nordeste de 2026